北檢對柯文哲、應曉薇抗告書狀9：38送抵高院 高院將分案

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告；台北地方法院今將抗告書狀送交台灣高等法院，上午9點38分時，裝滿書狀的推車轉送高院，高院將分案。

高院收案後將立即分案，高院的裁定結果可能是「撤銷發回北院更裁」、「駁回抗告」，以及較罕見的「自為裁定」，但通常以前兩者為先。

柯文哲被控貪汙收賄等罪，交保後轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」，引發北檢不滿，北檢抗告指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後，即與陳智菡、陳宥丞有所接觸。