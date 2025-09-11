快訊

二戰80週年美國會重現台美並肩史 提案駁中共論述

中央社／ 記者鍾佑貞華盛頓10日專電

駐美代表處與美國退伍軍人中心在國會大廈合辦「二戰盟軍勝利80週年」活動，飛虎隊成員家屬接受獎章，重溫美台並肩作戰史。眾議員提決議案駁斥中共「戰勝」論述，駐美代表俞大㵢強調，改寫歷史就是不尊重因戰犧牲者。

數名美國國會議員直接或間接見證美台軍事合作，其中眾議員威爾森（Joe Wilson）的父親為飛虎隊成員，軍旅出身的參議員蘇利文（Dan Sullivan）則於1995與1996年隨陸戰隊及航母打擊群部署台海，因應中共在台灣總統選舉前夕進行的軍事挑釁。

威爾森今天出席這場辦在國會的活動，替已逝父親領受榮光獎章，並對中共試圖抹去美國二戰期間解放中國的角色表示遺憾。立場高度挺台、隨身攜帶繁體中文名片的他說，台灣越強大，越有可能避免衝突，「而這正是我們為台灣人民所期盼的。」

駐美代表俞大㵢也指出，中共9月3日在天安門廣場舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式，這場行動本身卻像法西斯，天安門廣場更是六四事件地點，使閱兵式充滿諷刺意味。

他提到因戰犧牲者尤其感傷，一度哽咽，指中共企圖改寫外界所理解的歷史，忘記真正為戰爭而戰的人，就是對戰爭英雄的不公，也是對逝者及歷史的不尊重。

「中共試圖宣稱自己贏得二戰（太平洋戰爭），但我要提醒各位，我們才是在戰場上肩並肩作戰的一方，而他們（解放軍）是在韓戰中與美軍作戰的那一方，這是事實。」

共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）並於下午提出決議案，反對中共「竊取榮譽」（stolen valor，常指冒稱軍功），及紀念中華民國對盟軍勝利所作的貢獻、肯定戰後日本政府對印太地區和平與穩定的貢獻。

決議案指出，中共及其部隊對抗日本帝國的作戰極少，讓中華民國士兵承擔了大部分戰鬥與傷亡。中共同時在蘇聯支持下積累實力，為日後對中華民國政府發動內戰，最終將中國置於共產黨控制之下。

共同決議案表達國會對特定議題的立場或意見，不需要遞交總統簽署，因此也不具法律效力。

今天除了威爾森外，飛虎隊已逝成員李學炎、喬無遏及陳鴻銓的子女出席領受獎章。在1944年夏天、未滿16歲就被派往太平洋戰區的游賀（Dave Yoho）也前來參與。

如今97歲的游賀身體仍舊硬朗，中氣十足。他盼年輕世代謹記歷史，「我們犧牲了昨天，換取他人的明天。」

今天的追思對象，不止於二戰。1954年，美軍顧問團中校孟登道（Alfred Medendorp）派駐金門期間，爆發「九三砲戰」（第一次台海危機），中共發射逾3萬發砲彈，他與林恩中校（Frank Lynn）在水頭不幸殉職。

殉職時47歲的孟登道，原屬密西根州國民兵。今天由密州國民兵陸軍指揮官瓦格（Ravindra Wagh）代領獎章。

