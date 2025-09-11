洛杉磯僑胞提前慶祝雙十 高爾夫球場飄台灣國旗
洛杉磯僑胞今天128人揮桿參與國慶盃高爾夫球賽，提前慶祝中華民國114年國慶，球場上飄台美兩國國旗，設有台灣小吃大腸麵線攤位。
「南加州中華民國高爾夫球聯合會」主辦這場賽事進入第29年。創會會長邱垂煌表示，每年舉行目的希望僑胞以球會友，慶祝中華民國國慶。他今年頭戴大甲媽帽子，期盼一桿進洞。
賽事地點在洛杉磯郊區工業市的太平洋棕櫚度假飯店，共128球友報名。球場掛起中華民國、美國國旗，在第10洞、第15洞設有美食攤位，提供台灣小吃大腸麵線、剉冰，增添家鄉味。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀參與開球儀式，他今天率幾名駐外人員參與球賽。紀欽耀說，這場活動不僅凝聚僑界力量，更發揮外交部長林佳龍說過「人人都是外交官」精神，促進台美交流，在海外為台灣發聲。
美國威剛科技（ADATA）董事長陳玲華也參與開球。她是南加州中華民國高爾夫聯合會前會長，也是首位女性會長。陳玲華3月獲聘為行政院政務顧問。她表示台美之間經貿互動是她最關注的議題，特別在川普關稅政策下，她全力支持台灣政府，為國家找出路。
