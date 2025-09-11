快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

洛杉磯僑胞提前慶祝雙十 高爾夫球場飄台灣國旗

中央社／ 洛杉磯10日專電

洛杉磯僑胞今天128人揮桿參與國慶盃高爾夫球賽，提前慶祝中華民國114年國慶，球場上飄台美兩國國旗，設有台灣小吃大腸麵線攤位。

「南加州中華民國高爾夫球聯合會」主辦這場賽事進入第29年。創會會長邱垂煌表示，每年舉行目的希望僑胞以球會友，慶祝中華民國國慶。他今年頭戴大甲媽帽子，期盼一桿進洞。

賽事地點在洛杉磯郊區工業市的太平洋棕櫚度假飯店，共128球友報名。球場掛起中華民國、美國國旗，在第10洞、第15洞設有美食攤位，提供台灣小吃大腸麵線、剉冰，增添家鄉味。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀參與開球儀式，他今天率幾名駐外人員參與球賽。紀欽耀說，這場活動不僅凝聚僑界力量，更發揮外交部長林佳龍說過「人人都是外交官」精神，促進台美交流，在海外為台灣發聲。

美國威剛科技（ADATA）董事長陳玲華也參與開球。她是南加州中華民國高爾夫聯合會前會長，也是首位女性會長。陳玲華3月獲聘為行政院政務顧問。她表示台美之間經貿互動是她最關注的議題，特別在川普關稅政策下，她全力支持台灣政府，為國家找出路。

台美 國慶

延伸閱讀

「拒為台獨背書」 徐巧芯取消訪美行表抗議

過度聯想？武漢大學入學典禮「白椅+紅圓貼紙」 被指像日本國旗引議

該講抗戰還是終戰？ 黃暐瀚喊話賴清德：雙十還有機會

筆刷揮灑「雙十」 國慶主視覺評價兩極…慶籌會：莫蘭迪色比較沈穩

相關新聞

民進黨有人為柯建銘抱不平 賴總統：要找戰犯就找我

為因應二○二六年地方選舉，民進黨日前組成「二○二六年選舉對策委員會」，昨天首次會議確認三類縣市長選舉提名樣態：民進黨執政...

俞大㵢駐美暫不異動 協助關稅談判、因應川習會

賴清德政府一日調整國安人事布局後，據了解，備受外界關注的駐美代表俞大㵢將持續在華府協助關稅談判事務，短期內不會異動。

前立委蔡啟芳年輕被關綠島獲轉型正義賠償48萬元 感嘆表達8個字

現年71歲民進黨前立委、嘉義縣布袋鎮出身的蔡啟芳，申請「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」獲准，針對他1984...

重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP5%

我國駐美代表處10日舉辦二戰勝利80周年紀念活動，我駐美代表俞大㵢表示，中國的九三閱兵企圖改變歷史，意圖描繪出中國共產黨...

【總編開箱】在台北工作10年的英國記者 給賴清德的最後溫柔？

英國歌手史汀有首膾炙人口的金曲「英國人在紐約「Englishman in New York」」，有段歌詞「清醒在這個社會是罕見的，晚上蠟燭比太陽還亮」。我們也有一個「Englishman in Taipei」，他選擇用文章對賴清德政府傳達了最後的溫柔，「我不認為台灣走在正確的道路上」。

新聞眼／俞大㵢續駐美…關鍵時刻 擱置人事為上策

國內大罷免落幕，賴政府隨即展開內閣改組，有涉外人士分析，在對美事務上也可能出現整隊，而對美關係的強化，焦點仍在於駐美代表人事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。