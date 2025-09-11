前立委蔡啟芳年輕被關綠島獲轉型正義賠償48萬元 感嘆表達8個字

現年71歲民進黨前立委、嘉義縣布袋鎮出身的蔡啟芳，申請「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」獲准，針對他1984年遭受的3個多月人身自由拘束，獲得國家賠償金48萬元。蔡啟芳感慨表示，這筆金額是「用青春換來的禮物」，雖然遲來，但仍是對過往遭遇的正義補償。

蔡啟芳回憶，1984年「一清專案」，他遭認定為「不良幫派分子」，隨即被逮捕並移送警總軍法處偵辦，最後在管訓度過3個月加240天（1984年11月13日至1985年3月18日）。多年來，隨著政黨輪替與轉型正義推進，相關條例通過，使他得以申請補償，並獲得賠償金。他直言，這筆錢雖不算龐大，但「是天上掉下來的禮物，也是遲來的正義」。

蔡啟芳出身地方政治世家，已故父親蔡長銘曾任嘉縣議長。蔡啟芳政壇縱橫多年，歷任布袋鎮長、國大代表、立委等職務，因言行直率，過去在立法院被稱為「三寶之一」。立委任期後，將棒子交給兒子蔡易餘，兒子連任2屆立法委員。

蔡啟芳人生起伏不斷，除政壇際遇，他曾因健康問題歷經波折。2020年因肺阻塞末期接受肺臟移植手術，體重一度驟降至38公斤，幾乎命懸一線。所幸術後復原良好，2年後逐漸恢復健康，再度展現「一尾活龍」精神。2023年，在民進黨中央與縣長翁章梁支持下，他當選嘉義濟美仁愛之家董事長，持續參與地方公共事務。

他的人生故事充滿戲劇性，不僅歷經軍法拘禁、政壇起落、重大病痛與重生，如今再因轉型正義而獲得賠償，增添新篇章。已故國大代表陳婉真曾形容蔡啟芳「快樂得像2歲小孩」，對他的生命韌性與樂觀態度留下深刻印象。蔡啟芳坦言，這筆48萬元補償金雖無法抹去當年的痛苦，但至少象徵國家願意正視威權時期的錯誤。他希望未來更多同樣在那段歷史中受害的人，都能得到應有的補償與尊重，讓轉型正義真正落實。

