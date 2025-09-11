重申台灣自我防衛決心 俞大㵢：明年國防預算逾GDP5%

我國駐美代表處10日舉辦二戰勝利80周年紀念活動，我駐美代表俞大㵢表示，中國的九三閱兵企圖改變歷史，意圖描繪出中國共產黨獨自打贏戰爭，指這不是事實；俞大㵢也重申台灣自我防衛的決心，稱按照北約（NATO）的標準，台灣明年的國防預算將超過GDP的5%。

我駐美代表處10日與美國退伍軍人中心（American Veterans Center）共同在美國國會山莊舉辦「二戰盟邦勝利80周年」紀念活動，邀請抗日時期的中美空軍混合聯隊的國軍飛行員遺族、美國老兵等，由俞大㵢親自頒發獎章，感謝他們對中華民國的貢獻。

現場也播放活動影片，畫面內容不但有中華民國國旗，同時也安插約二秒鐘的賴清德總統發言。

俞大㵢致詞時表示，活動的目的是要紀念那些參與二戰的人，同時也強調台美之間在戰爭中建立的夥伴關係；俞大㵢說，台美之間的關係直至今日依然強壯，有很多人形容是「堅若磐石」的關係。

針對中國大陸今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，俞大㵢也指出，10日活動的另外一個目的是要澄清事實。

俞大㵢批評說，中國人民解放軍的閱兵名義上是反法西斯，卻表現出法西斯的味道，充滿諷刺；俞大㵢也說，中共企圖改變歷史，早做閱兵之前就透過照片、電影或宣傳，描繪出中共單槍匹馬打贏了在中國大陸和太平洋的戰爭；俞大㵢說，這是錯誤的事實，共軍當年還在打游擊戰。

俞大㵢提及在抗日戰爭中犧牲的271位國軍將領，以及為國捐軀的兵士，還一度哽咽。

除了紀念二戰，俞大㵢說，他也想要凸顯中華民國與美國和盟友之間的持續合作，指這樣的合作關係多年來不只是確保台海的和平穩定，現在也擴及東南亞，以及整個太平洋地區。

俞大㵢說，台灣如今面對一個非常強大且有侵略性的中華人民共和國，指中共希望拿下台灣，並聲稱台灣是他們的一部分；中共不但用戰機、軍艦來威脅台灣，也扭曲聯大2758號決議文來證明台灣屬於中共。

俞大㵢重申台灣自我防衛的承諾，指有些人懷疑台灣的決心；俞大㵢說，台灣決心捍衛自己的家園，並表示，賴清德總統已宣布台灣明年的國防預算將達到GDP的3.2%；俞大來說，若以北約標準來計算，納入國防基礎建設和相關支出，台灣明年的國防預算實際上將超過GDP的5%。

俞大㵢也說，台灣的決心也反映在不斷強化社會、能源和通訊韌性，以及台灣也針對後備軍人和民間防衛做出改革。

美國聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）10日也提出一項決議案，表達聯邦眾議院反對中共竄改歷史、修改中華民國對盟軍亞洲勝利的貢獻。

