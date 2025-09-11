聯合國大會開議 紐約時報廣場廣告籲讓台灣參與

第80屆聯合國大會9日在紐約聯大總部開議，北美台商團體今天在時報廣場螢幕刊登讓台灣參與聯合國廣告，僑委會委員長徐佳青指出，感謝國際社會站出來說2758決議文過去解釋是錯誤的，現在要讓台灣有意義參與聯合國與相關國際組織。

聯合國大會開議，台灣入聯與無法參與聯合國相關機構活動等議題再度成為期間話題。北美台商團體自開議日起，集資在紐約時報廣場螢幕看板刊登廣告，呼籲各界持續關切。

廣告由北美洲台灣商會聯合總會推動，除了英文台灣字樣外，廣告陸續出現解鎖（Unlock）、開啟（Unfold）、展現（Unveil）、釋放（Unleash）與跨越（unbound）等U開頭的文字，連結聯合國（UN）的英文意象。

影片也出現AI與UN2025文字，並提出聯大主題「團結會更好」（Better Together）及「與台灣一起貢獻」（Chip in with Taiwan）等標語。

僑委會委員長徐佳青、駐紐約辦事處長李志強、北美洲台灣商會聯合總會長白越珠與北美各地僑界領袖，在時報廣場共同見證台灣參與聯合國廣告播映。

徐佳青表示，中華民國被迫退出聯合國的過程，由中華人民共和國取代蔣氏政權後，通過2758號決議文，但決議文原始文字與所有內容，僅僅在表達中國的代表權由中華人民共和國來代表，不算蔣介石的政權，但這並沒有含括中華民國或台灣。

她強調，在這個解釋上，過去50年來很遺憾一直被扭曲，今天要謝謝國際社會無論歐盟和美國、加拿大，各國都站出來說，2758決議文過去解釋是錯誤的，現在要讓台灣有意義的參與聯合國與相關國際組織。

李志強在紐約辦事處舉行的記者會表示，聯合國大會9月9日開議，第80屆大會主題是團結會更好，去年第79屆的主題是不遺漏任何人，很不幸台灣從1971年被聯合國少掉了，一直到現在。

他說，其中主要原因是中國扭曲2758號決議文，並與中國的一中原則不當連結，導致台灣參與困難重重，有必要讓國際社會瞭解台灣面對不公不義的情況。

