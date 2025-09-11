聽新聞
新聞眼／俞大㵢續駐美…關鍵時刻 擱置人事為上策

聯合報／ 本報記者陳熙文陳洛薇
駐美代表俞大㵢。 圖／聯合報系資料照片
駐美代表俞大㵢。 圖／聯合報系資料照片

國內大罷免落幕，賴政府隨即展開內閣改組，有涉外人士分析，在對美事務上也可能出現整隊，而對美關係的強化，焦點仍在於駐美代表人事。

國安會前副秘書長徐斯儉被視為駐美代表呼聲最高，但賴總統這波國安人事調整出爐，外界如霧裡看花，更傳出駐美代表換人一事早在醞釀，先前徐斯儉、駐加拿大代表曾厚仁都有呼聲，但尚未定案前，俞大㵢續任成暫時因應方案，外交部也未啟動人事程序。

在中美競合大國角力、川普外交行事充滿不可預測性等變數下，美中台關係變得更複雜，而台美關稅談判仍然在進行中，賴清德總統近日透露台美關稅談判進度，技術性協議與磋商均已完成，目前僅待最終的總合性會議。台美關稅談判已進入最後階段，且我方談判目標要讓美國降低關稅，又要避免對台灣產業的衝擊過大，是賴政府當前要務、重中之重，雖說代表我方談判的是行政院副院長鄭麗君，但駐美外交團隊也肩負協助任務，值此關鍵時刻，陣前換將，兵家大忌，駐美代表人事也不宜更動。

此外，十月底亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會極有可能在場邊上演「川習會」，美中領袖會面全球矚目，也牽動美中台關係；也有學者評估，陷入膠著的台美貿易協議，乃至於賴總統出訪過境美國的行程等，都可能要等到川習會後才會出現進展。

俞大㵢爭議不斷，儘管駐美代表人事傳言滿天飛，但俞大㵢看似「不動如山」，極可能是賴清德權衡之下，等待局勢明朗化前，以不變應萬變的決定，所以如有任何調整，也有待後續討論；在強化台美溝通考量下，駐美代表人事調整雖可預見，只是，還要等待最好時機。

