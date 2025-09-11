聽新聞
俞大㵢駐美暫不異動 協助關稅談判、因應川習會

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

副總統蕭美琴（圖上）昨在社群平台X貼出與美國聯邦參議員海格提（圖下）視訊通話，畫面中右下角還有駐美代表俞大㵢。 圖／取自蕭美琴X
副總統蕭美琴（圖上）昨在社群平台X貼出與美國聯邦參議員海格提（圖下）視訊通話，畫面中右下角還有駐美代表俞大㵢。 圖／取自蕭美琴X
賴清德政府一日調整國安人事布局後，據了解，備受外界關注的駐美代表俞大㵢將持續在華府協助關稅談判事務，短期內不會異動。

據了解，政府認為關稅是當前要務，有賴俞大㵢在華府持續推動談判工作；至於關稅談判會花多久時間，大家都沒把握，加上年底還可能要因應美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的雙邊會，都需要穩定的駐美外交團隊。

涉外人士表示，對於外界人事異動傳言，外交部自始未啟動駐美代表相關人事作業。

本報日前報導，賴政府啟動更換駐美代表的人事作業，現任國安會諮詢委員當徐斯儉將取代俞大㵢。但當時外交部長林佳龍回應表示，沒有相關安排。

副總統蕭美琴昨在社群平台Ｘ透露與美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）視訊通話，畫面中除了蕭美琴與海格提，還有駐美代表俞大㵢。

副總統蕭美琴簡短寫道，很高興與海格提視訊對話，非常感謝他對台美關係的支持；從畫面上看，這應該是一場三方通話。蕭美琴這貼文正好和俞短期內不會留任訊息相呼應，也引起外界注意。

