聽新聞
0:00 / 0:00
鋪陳藍白合？民眾黨研究「聯合政府」
民眾黨昨開中央委員會，針對前主席柯文哲在總統大選期間提出「聯合政府」的概念，黨主席黃國昌指示政策會成立「聯合政府研究小組」，針對各國對聯合政府的背景與經驗蒐集資料，找到符合台灣實踐的可能方案跟程序；第一輪將進行文獻蒐集，廣邀學者共同加入討論。這項舉動，是否為二○二八「藍白合」鋪陳？引發外界聯想。
昨天會中也通過「二○二六年公職人員選舉提名辦法」。黃國昌表示，提名時程分區、分階段進行，原則先易後難，有現任議員的選區優先提名。
該辦法指出，直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長的提名作業中，由地方黨部主委擔任召集人組成推薦小組，小組成員不得少於七人，至少三分之一成員由黨主席推派，且面試時，應有至少二分之一小組成員出席，出席者中至少有一位為黨主席推派者。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言