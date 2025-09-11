聽新聞
鋪陳藍白合？民眾黨研究「聯合政府」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

民眾黨昨開中央委員會，針對前主席柯文哲在總統大選期間提出「聯合政府」的概念，黨主席黃國昌指示政策會成立「聯合政府研究小組」，針對各國對聯合政府的背景與經驗蒐集資料，找到符合台灣實踐的可能方案跟程序；第一輪將進行文獻蒐集，廣邀學者共同加入討論。這項舉動，是否為二○二八「藍白合」鋪陳？引發外界聯想。

昨天會中也通過「二○二六年公職人員選舉提名辦法」。黃國昌表示，提名時程分區、分階段進行，原則先易後難，有現任議員的選區優先提名。

該辦法指出，直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長的提名作業中，由地方黨部主委擔任召集人組成推薦小組，小組成員不得少於七人，至少三分之一成員由黨主席推派，且面試時，應有至少二分之一小組成員出席，出席者中至少有一位為黨主席推派者。

