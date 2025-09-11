民進黨有人為柯建銘抱不平 賴總統：要找戰犯就找我

為因應二○二六年地方選舉，民進黨日前組成「二○二六年選舉對策委員會」，昨天首次會議確認三類縣市長選舉提名樣態：民進黨執政任滿的縣市，將辦理初選；民進黨執政但未滿兩任的縣市，特別條例會授權由黨主席賴清德提名，經中執會同意後徵召；非民進黨執政縣市，則由選對會進行徵詢協調作業，提名之後經中執會同意徵召。

此外，民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受到討論，民進黨昨天召開地方黨部主委會議。根據轉述，新竹市黨部主委施乃如直指，地方希望團結，不要在大罷免後找戰犯，賴清德也明確回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是他來扛，「要找戰犯就找我，責任我來扛」，關於立院黨團改組，就讓民進黨團看要怎麼處理。

雖然賴清德說沒有要找戰犯，但繼前天立委邱議瑩抱怨柯建銘聽不進不同意見，身兼中常委的立委王世堅昨持續開砲，稱「倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血」，柯建銘這麼有智慧，應該早就聽到了，再溝通也沒必要，現在是做決定的時候，相信柯會知所進退。柯建銘依舊重申，不會再有相關回應。

民進黨人士表示，王世堅所言「倚天劍、屠龍刀出鞘見血」，應是指賴清德總統發出要柯建銘走人的指令。但該人士表示，這並非黨內共識，目前最大癥結點卡在賴總統處理柯建銘的態度未明，寶劍是否真的要出鞘，仍待觀察；至於新竹市是柯建銘的本命區，施乃如昨在地方黨部主委會議發聲，不無「老柯替自己說話」意味。

民進黨立委許智傑則表示，衷心盼望立院新會期，朝野可以調整互動方式，擺脫過去對立抗爭，推動理性溝通、就事論事，才是人民之福。

在備戰二○二六部分，民進黨發言人吳錚表示，選對會昨僅確認三類首長提名樣態，尚未觸及個別選區布局議題。

依昨天確認的原則，台南及高雄將進行市長黨內初選，黨內兩組擬參選人陳亭妃、林俊憲昨均表示，提名規則已明確揭示台南會進行初選，就照規則進行。

但派系人士指出，其他例如新北市等縣市，黨內不只一人爭取提名，規則雖言明「民調」會是提名重要依據，但畢竟不會辦公開初選，過程不免被質疑黑箱，如何確保提名過程公平，會是未來選對會可能交鋒點。

