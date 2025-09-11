聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨有人為柯建銘抱不平 賴總統：要找戰犯就找我

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷／台北報導

為因應二○二六年地方選舉，民進黨日前組成「二○二六年選舉對策委員會」，昨天首次會議確認三類縣市長選舉提名樣態：民進黨執政任滿的縣市，將辦理初選；民進黨執政但未滿兩任的縣市，特別條例會授權由黨主席賴清德提名，經中執會同意後徵召；非民進黨執政縣市，則由選對會進行徵詢協調作業，提名之後經中執會同意徵召。

此外，民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受到討論，民進黨昨天召開地方黨部主委會議。根據轉述，新竹市黨部主委施乃如直指，地方希望團結，不要在大罷免後找戰犯，賴清德也明確回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是他來扛，「要找戰犯就找我，責任我來扛」，關於立院黨團改組，就讓民進黨團看要怎麼處理。

雖然賴清德說沒有要找戰犯，但繼前天立委邱議瑩抱怨柯建銘聽不進不同意見，身兼中常委的立委王世堅昨持續開砲，稱「倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血」，柯建銘這麼有智慧，應該早就聽到了，再溝通也沒必要，現在是做決定的時候，相信柯會知所進退。柯建銘依舊重申，不會再有相關回應。

民進黨人士表示，王世堅所言「倚天劍、屠龍刀出鞘見血」，應是指賴清德總統發出要柯建銘走人的指令。但該人士表示，這並非黨內共識，目前最大癥結點卡在賴總統處理柯建銘的態度未明，寶劍是否真的要出鞘，仍待觀察；至於新竹市是柯建銘的本命區，施乃如昨在地方黨部主委會議發聲，不無「老柯替自己說話」意味。

民進黨立委許智傑則表示，衷心盼望立院新會期，朝野可以調整互動方式，擺脫過去對立抗爭，推動理性溝通、就事論事，才是人民之福。

在備戰二○二六部分，民進黨發言人吳錚表示，選對會昨僅確認三類首長提名樣態，尚未觸及個別選區布局議題。

依昨天確認的原則，台南及高雄將進行市長黨內初選，黨內兩組擬參選人陳亭妃、林俊憲昨均表示，提名規則已明確揭示台南會進行初選，就照規則進行。

但派系人士指出，其他例如新北市等縣市，黨內不只一人爭取提名，規則雖言明「民調」會是提名重要依據，但畢竟不會辦公開初選，過程不免被質疑黑箱，如何確保提名過程公平，會是未來選對會可能交鋒點。

賴清德 柯建銘 大罷免

延伸閱讀

大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

「倚天劍出鞘要見血」 王世堅喊話：柯建銘該做決定了

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

【重磅快評】台獨大師的駭異 形同對賴清德開了第一槍

相關新聞

澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

副總統蕭美琴今（10日）在社群平台X透露與美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）視訊通話，畫面中除了蕭美琴與海...

大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受討論，民進黨今天召開地方黨部主委會議，由黨主席賴清德主持。據轉述，新竹市黨部代表發...

黃國昌指「賴清德掃黑淪大笑話」 民進黨：停止天天造謠

民眾黨主席黃國昌今天舉竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案為例，質疑總統賴清德說「政府對掃黑打詐的決心絕不退讓半步」，徹底淪...

民進黨有人為柯建銘抱不平 賴總統：要找戰犯就找我

為因應二○二六年地方選舉，民進黨日前組成「二○二六年選舉對策委員會」，昨天首次會議確認三類縣市長選舉提名樣態：民進黨執政...

鋪陳藍白合？民眾黨研究「聯合政府」

民眾黨昨開中央委員會，針對前主席柯文哲在總統大選期間提出「聯合政府」的概念，黨主席黃國昌指示政策會成立「聯合政府研究小組...

林思銘籲環境部勿成政治作秀演員 助新竹解決空汙問題

新竹縣竹北地區自8月26日晚間起，陸續傳出刺鼻異味，情況已持續多日，引發市民高度不安與關切。國民黨立委林思銘10日邀集相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。