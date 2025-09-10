林思銘籲環境部勿成政治作秀演員 助新竹解決空汙問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新竹縣竹北地區自8月26日晚間起，陸續傳出刺鼻異味，情況已持續多日，引發市民高度不安與關切。國民黨立委林思銘（中）10日邀集相關單位研商對策，嚴正表示縣民的健康與生活品質，是共同的責任，不能再讓鄉親等待。圖／林思銘辦公室
新竹縣竹北地區自8月26日晚間起，陸續傳出刺鼻異味，情況已持續多日，引發市民高度不安與關切。國民黨立委林思銘10日邀集相關單位研商對策，嚴正表示縣民的健康與生活品質，是共同的責任，不能再讓鄉親等待。

林思銘指出，這段期間環保局同仁雖然持續努力追查問題來源，但受限於檢測設備與能量，至今仍未能徹底釐清並解決，導致縣民焦慮情緒升高。他強調，地方政府在面對困難時，不能單打獨鬥，應該第一時間尋求支援，因此他早在上周五就主動約定環境部於周三來新竹開會，就是希望給環境部充分的時間準備，帶來能真正解決問題的方案。

林思銘批，他真的無法理解，為什麼在他正式通知開會後，周一、周二卻有人急著搶開會，環境部竟然還乖乖配合？竹北市公所雖然是基層單位，努力值得尊重，但卻不應越過縣政府直接召集中央部會，這完全破壞行政分層、踐踏制度。他也斥環境部是中央部會，不是誰的政治舞台劇演員，如果一個縣轄鄉鎮市公所邀請就會立刻下去，請以後比照辦理，任何公所找環境部解決問題時都不要再推託，不要挑顏色、不要看對象，更不要因為有政治人物急著搶鏡頭，就配合演出。環境部的責任是保障人民環境安全，不是成為誰的舞台背景。

林思銘強調，他要的是環境部能夠真正幫市民解決問題，不是一次又一次被人牽著鼻子走去做秀。市民要的是真正的解決方案，不是一而再、再而三的政治表演。目標很清楚，就是希望透過中央與地方的合作，務實找出汙染源，還給竹北市民一個乾淨、安心的天空。這是一個專業問題，應該要回到專業解決。一切不必要的政治操作、政治作秀，都只會模糊焦點、傷害市民的信任。

林思銘要求環境部，在9月18日務必將監測報告提供給主管機關新竹縣政府環保局以及他。最後，若經過一周監測仍無法查明汙染源，他要求環境部環管署北區督察中必須持續追蹤監測直到查出汙染源為止。

最後，林思銘重申，他最關心的仍是市民的健康與生活品質，並再次要求環境部必須帶著具體方案來到新竹，和縣府攜手徹底解決異味問題。少一分表演，多一分專業，才是市民真正要的答案。

新竹 環境部 林思銘

