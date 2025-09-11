林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

外交部長林佳龍投書羅馬尼亞主流媒體「新聞週刊」，呼籲國際社會拒絕中國對聯合國大會第2758號決議的惡意扭曲，應正視台灣在國際間應有的地位與貢獻，攜手台灣加入聯合國。此為羅馬尼亞媒體首次刊登台灣政府首長專文。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，當聯合國大會於9日正式召開之際，美國著名政論雜誌「新聞週刊」羅馬尼亞版（Newsweek Romania）在10日以「攜手台灣，共創世界和平與繁榮」為題，全文刊登台灣外交部長林佳龍的投書。

林佳龍在文中呼籲國際社會拒絕中國對聯大第2758號決議的惡意扭曲，並應正視台灣在國際間應有的地位與貢獻，給予相應支持。

林佳龍強調，台灣長年被排除在聯合國體系之外，正是因為中國刻意錯誤解讀2758號決議。實際上，該決議並未決定台灣的國際地位，也未禁止台灣參與聯合國及其專門機構，如國際民航組織（ICAO）。

他指出，近年已有越來越多國家在雙邊及7大工業國集團（G7）等多邊論壇上，公開重申台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義參與國際事務。

在面對威權政權持續以「灰色地帶」戰術破壞國際秩序的情勢下，林佳龍指出，和平不再理所當然，民主國家應更加團結，共同強化社會與制度韌性。台灣正積極透過「總合外交」之巧實力，整合外交、國防、科技與經濟實力，並深化與民主國家的合作，強化全球民主價值鏈，攜手維護國際規範。

他進一步指出，作為第一島鏈上的關鍵成員，台灣不僅捍衛民主與自由，還憑藉堅實的經濟基礎及全球領先的半導體生態系，成為印太地區乃至全球穩定與繁榮的重要推動力量。

林佳龍也提到，台灣積極發展「非紅供應鏈」，以降低對威權體制的依賴，並確保關鍵產業安全。此外，透過「榮邦計畫」，台灣與友邦展開公私協力，推動具體合作成果，包括協助巴拉圭建立整合醫療資訊系統、協助史瓦帝尼推動石油儲備工程，以及協助帛琉發展智慧永續島嶼，展現對全球永續發展的承諾。

他表示，台灣將持續在國內外堅定捍衛民主價值。賴清德總統已提出「和平四大支柱」行動方案，透過強化國防與社會韌性，並呼籲北京在平等與尊重的基礎上恢復對話。

最後，林佳龍呼籲國際社會，在聯合國邁向80週年、距離2030年永續發展目標（SDGs）只剩5年的此刻，更應落實「不遺漏任何人」的承諾。唯有真正納入台灣，全球才能攜手邁向一個更加和平、繁榮與可持續的未來。

羅馬尼亞版「新聞週刊」自2018年同時出版紙本及網路版，深具社會影響力。

