澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

副總統蕭美琴今（10日）在社群平台X透露與美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）視訊通話，畫面中除了蕭美琴與海格提，還有駐美代表俞大㵢。

蕭美琴簡短寫道，很高興與海格提視訊對話，非常感謝他對台美關係的支持；從畫面上看，這應該是一場三方通話。

傳了好幾個月的駐美代表人事異動消息，據了解，俞大㵢將持續在華府協助關稅談判事務，短期內不會異動。

Glad to reconnect in a virtual call with Senator @SenatorHagerty I’ve always appreciated his support for the Taiwan-US partnership. pic.twitter.com/dcs5HRopOx — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) 2025年9月10日

副總統蕭美琴今（10日）在社群平台X透露與美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）視訊通話，畫面中除了蕭美琴與海格提，右下角還有駐美代表俞大㵢。圖／取自蕭美琴X

商品推薦