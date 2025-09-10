黃國昌指「賴清德掃黑淪大笑話」 民進黨：停止天天造謠
民眾黨主席黃國昌今天舉竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案為例，質疑總統賴清德說「政府對掃黑打詐的決心絕不退讓半步」，徹底淪為大笑話。民進黨說，理解黃國昌最近亟須挽回流失的媒體聲量與小草關愛，但盼黃國昌停止天天造謠抹黑。
竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案，新北檢2022年起訴前寶和會長邵柏傑。民眾黨主席黃國昌今天說，等近3年一審宣判邵柏傑無罪，這也讓總統賴清德說「政府對掃黑打詐的決心絕不退讓半步」，徹底淪為大笑話。
民進黨發言人吳崢晚間向媒體表示，黃國昌一日一造謠、天天抹黑總統，只好不厭其煩說明，民進黨一貫的態度就是尊重司法獨立，若有任何違法犯罪事實，絕不寬貸，支持司法單位嚴查嚴辦。
吳崢說，反觀黃國昌對於司法的態度，卻有兩套標準，上週法院裁定前民眾黨主席柯文哲交保時，黃國昌當時所領導的民眾黨是如何感謝法官的。如今其他司法案件，一樣依法獨立判決，不如黃國昌的意，竟又變成黃國昌抹黑攻擊總統的工具，簡直莫名其妙。
吳崢表示，理解黃國昌最近亟須挽回流失的媒體聲量與小草關愛，但是抹黑總統、汙衊司法、雙重標準，不是正道。盼黃國昌停止天天造謠抹黑，回歸正道，誠實待人。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言