聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表示，南投縣一般補助款大砍89億元，社福、基層經費全受影響。圖／南投縣政府提供
十五縣市首長今天召開記者會，要求中央恢復一般性補助款原有制度，強調補助款應「回歸公式、保障只增不減」南投縣長許淑華強調，新制不僅增加行政負擔，更讓地方財政陷入不確定風險，「中央應盡速檢討，讓地方安心規劃施政」。

南投縣政府指出，過去中央直接核定一般性補助款金額，地方政府可依此規劃年度預算。但新制下，補助金額僅為預估，多數還是由原計畫型補助改列，須地方提案審查通過後才能確定，且補助比率從原本100%降為最高90%，地方還得額外編列配合款，造成施政壓力倍增。

縣府統計，115年度南投獲配一般性補助款僅39億餘元，其中各部會專項補助27億餘元、社會福利補助12億元，比114年度減少高達89億元，降幅達69.5%。減少部分涵蓋正式編制人員薪資、警消超時加班費、國民年金、農保、老農津貼等基本支出，縣府被迫動用統籌分配稅款支應，財政調度壓力大增。

縣府強調，原有的一般性補助制度設有嚴謹的計算公式，會綜合考量各縣市財政缺口、人口規模、教育及社福需求、建設維運等指標，確保城鄉平衡。新制卻缺乏透明標準，導致地方難以預測可用資源，影響施政與政策推動。

許淑華表示，補助改為申請制，等於讓地方一年到頭都在「寫計畫、等審查」，既耗時又增加不確定性，更可能造成社福或警消等基礎支出缺口。她強調，南投是一個農業縣，基層需求龐大，中央必須保障地方能穩定運作。

縣府呼籲，中央應尊重財劃法精神，將補助制度公式化，恢復原有分配機制，以減少地方財政不確定性，讓縣市政府能專心推動建設與照顧民生。

財政 補助款 許淑華 財劃法

相關新聞

大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受討論，民進黨今天召開地方黨部主委會議，由黨主席賴清德主持。據轉述，新竹市黨部代表發...

韌性特別預算明拍板 國安聚焦添購反恐設備、增建巡防艇應對灰色侵擾

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會明日將提出規模5500億元的特別預算。針對國土安全韌性面向，行政院發言人李慧芝說，主要提...

政院：財劃法覆議案早指出修法錯誤　將邀縣市首長共尋解方

財劃新法出現分配公式爭議，藍白15縣市首長今天發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院今再秀財劃法覆議案文件，稱當...

南投補助款暴減89億　許淑華憂心：社福、警消經費受衝擊

十五縣市首長今天召開記者會，要求中央恢復一般性補助款原有制度，強調補助款應「回歸公式、保障只增不減」南投縣長許淑華強調，...

布局2026大選！民進黨拚農曆年前完成六都提名 擬17日拍板時程

布局明年地方大選，民進黨2026年選舉對策委員會今天召開首次會議。據指出，選對會共同召集人邱義仁主張，六都提名宜在明年農...

執政團隊隊形調整再出發 賴總統：經濟、民生、青年、弱勢優先

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，未來的施政重點，會放在經濟、民生、青年與弱勢的「四個優先」，執政團隊必...

