蕭美琴接見環保獎得主 讚展現百工百業創新能力

中央社／ 台北10日電
副總統蕭美琴10日接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員，她肯定得獎者創新能力。圖／中央社（總統府提供）

副總統蕭美琴今天接見「第7屆國家企業環保獎」獲獎企業暨114年模範環境保護專責及技術人員，她肯定得獎者透過台灣百工百業的創新能力，投入各領域改善社會，展現企業責任的典範，並盼共同持續推動淨零轉型及產業智慧化。

總統府發布新聞稿，蕭副總統致詞表示，今天不只是對得獎者過去努力及專業成就的肯定，更要代表國家及社會表達謝意，感謝運用專業及責任感，讓台灣更美麗、更乾淨。她也肯定從百工百業中精挑細選而出的獲獎者，以創新、專業投入各領域改善社會，為展現企業責任的典範。

副總統感謝獲獎企業暨人員讓台灣更美好，並盼繼續借重大家的專業。

她指出，這次獎項具多元性，含括半導體、傳統產業、醫院、學校、農業及服務業等許多不同產業領域；獲獎者的成就也相當多元，包括廢水處理、廢棄物回收再利用、能源管理、減碳及創新發明等，展現台灣百工百業的創新能力。

副總統提到，對於部分中小微型企業而言，推動淨零轉型及產業智慧化的雙軸轉型並非易事，政府將鼓勵以大帶小的模式，讓大家都可以跟上腳步，這不只是對國際的承諾，更是守護美麗家園的共同責任及使命感。

淨零 廢棄物 蕭美琴 百工百業

相關新聞

大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受討論，民進黨今天召開地方黨部主委會議，由黨主席賴清德主持。據轉述，新竹市黨部代表發...

黃國昌指「賴清德掃黑淪大笑話」 民進黨：停止天天造謠

民眾黨主席黃國昌今天舉竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案為例，質疑總統賴清德說「政府對掃黑打詐的決心絕不退讓半步」，徹底淪...

布局2026大選！民進黨拚農曆年前完成六都提名 擬17日拍板時程

布局明年地方大選，民進黨2026年選舉對策委員會今天召開首次會議。據指出，選對會共同召集人邱義仁主張，六都提名宜在明年農...

韌性特別預算明拍板 國安聚焦添購反恐設備、增建巡防艇應對灰色侵擾

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會明日將提出規模5500億元的特別預算。針對國土安全韌性面向，行政院發言人李慧芝說，主要提...

執政團隊隊形調整再出發 賴總統：經濟、民生、青年、弱勢優先

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，未來的施政重點，會放在經濟、民生、青年與弱勢的「四個優先」，執政團隊必...

為2028藍白合鋪路？黃國昌重提柯文哲「聯合政府」 指示組研究小組

民眾黨今開中央委員會，會中通過「2026年公職人員選舉提名辦法」。黨主席黃國昌表示，提名時程分區、分階段進行，原則先易後...

