聽新聞
0:00 / 0:00
大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我
民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受討論，民進黨今天召開地方黨部主委會議，由黨主席賴清德主持。據轉述，新竹市黨部代表發言直指，地方希望團結，不要在大罷免後找戰犯，賴清德也也明確回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是他來扛，要找戰犯就找他；關於黨團改組，就讓民進黨團看要怎麼處理。
據轉述，今天會議大多數時間討論聚焦在中央施政和地方民眾感受落差，針對民生議題交換意見，會議最後臨時動議時，新竹市黨部代表表示，地方支持者希望726、823後，民進黨要團結。
另有與會者說，賴清德講得很直接，其實現在針對大罷免結果不如人意，但絕對不是要找戰犯，有任何歸責都是賴清德，賴很清楚擔起整個責任，因應未來局勢，不管是行政院、總統府和黨務團隊也都進行調整，黨團要如何改組，就看黨團要怎麼處理。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言