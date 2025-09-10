大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受討論，民進黨今天召開地方黨部主委會議，由黨主席賴清德主持。據轉述，新竹市黨部代表發言直指，地方希望團結，不要在大罷免後找戰犯，賴清德也也明確回應，沒有要找任何戰犯，所有責任都是他來扛，要找戰犯就找他；關於黨團改組，就讓民進黨團看要怎麼處理。

據轉述，今天會議大多數時間討論聚焦在中央施政和地方民眾感受落差，針對民生議題交換意見，會議最後臨時動議時，新竹市黨部代表表示，地方支持者希望726、823後，民進黨要團結。

另有與會者說，賴清德講得很直接，其實現在針對大罷免結果不如人意，但絕對不是要找戰犯，有任何歸責都是賴清德，賴很清楚擔起整個責任，因應未來局勢，不管是行政院、總統府和黨務團隊也都進行調整，黨團要如何改組，就看黨團要怎麼處理。

