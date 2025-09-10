布局2026大選！民進黨拚農曆年前完成六都提名 擬17日拍板時程

快訊

中央社／ 台北10日電
民進黨「2026年選舉對策委員會」10日召開首次會議，共同召集人邱義仁會後未受訪。圖／中央社
布局明年地方大選，民進黨2026年選舉對策委員會今天召開首次會議。據指出，選對會共同召集人邱義仁主張，六都提名宜在明年農曆年前完成，讓地方有更多時間整合與布局。選對會17日將進一步討論徵詢協調小組分工與時程，一旦定案，當天將直接提報中執會通過。

民進黨2026年選舉對策委員會今天開會，確認將全國縣市分成3類，目標希望在全國每個縣市都提出最優秀人選。與會人士同時透露，會中也有共識，對於沒有爭議的縣市，會盡早確定人選，讓選將早點耕耘地方、跑組織。

根據民進黨目前地方執政狀況，選對會劃分的第一類縣市包括執政任期屆滿的嘉義縣、台南市、高雄市，將辦理初選。第二類是民進黨執政縣市首長尚未做滿兩屆，由黨主席提名、經過中執會通過徵召，包括屏東縣、澎湖縣。第三類是民進黨非執政縣市，由選對會徵詢協調，黨主席提名、經過中執會通過後徵召，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣。

與會人士轉述，邱義仁在會中主張，六都提名宜在農曆年前完成，讓地方有更多時間整合與布局。下週選對會預計討論各縣市徵詢協調小組分工及工作時程，待選對會拍板時程，將直接送中執會通過。

有意角逐台南市長的民進黨立委陳亭妃在中常會後受訪表示，兼任民進黨主席的總統賴清德在先前的中常會已清楚說明，最慢將在農曆年前有結果出來，她期盼可以選出2026最強戰隊，每個縣市都是最強的候選人。

同樣劍指台南市長的立委林俊憲說，既然民進黨成立選舉對策委員會，未來選舉的一些相關事宜，就會由選對會做出黨內共識，他相信都是最好的決定，他個人表達尊重。

爭取參選新北市長的立委蘇巧慧被媒體問到初選時程預計在農曆年前，她說，縣市首長選舉是一場很重要的地方選舉，不管是直轄市或非直轄市，選民都希望有更多的時間能夠認識候選人，候選人也希望有更多的機會可以表現給選民們看。

蘇巧慧說，黨主席賴清德一定希望選出最強的候選人，她就照著黨的提名機制走。

民進黨

