韌性特別預算明拍板 國安聚焦添購反恐設備、增建巡防艇應對灰色侵擾

為因應台美對等關稅衝擊，行政院會明日將提出規模5500億元的特別預算。針對國土安全韌性面向，行政院發言人李慧芝說，主要提升、改善升級關鍵基礎設施，並強化灰色地帶侵擾應對；據規劃，未來船舶將增設AIS系統，也將添購反恐設備、無人機、建造大型巡防艇。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，共編列5500億元，涵蓋民生照顧、產業支持、國土韌性，以及普發現金1萬元，預計移用歲計賸餘4444億元，剩餘金額舉債支應；另預留200億元作為產業支持預備金。

行政院今天邀內政部、海委會、國防部及農業部說明特別預算中國土安全面向。

國防部共編列1132億元，涵蓋三大方向，強化資安通信、厚實戰備量能、建構海空一體。國防部次長楊基榮說，將建構軍民直通網路，擴增衛星租用與資安防禦，並建立海巡、陸軍、海軍情資平台，確保遭受攻擊時也能維持通訊暢通，同時檢討高耗損零附件、油料、飲水與戰備存糧等戰略物資儲存量。

海委會及所屬經費共編列295億元，目的是建構海空一體，籌建空中無人載具、增建海巡艦艇。海委會副主任委員張忠龍說，汰換聯合情偵系統及夜間監控裝置，並導入人工智慧技術提升資安與情資判識。

張忠龍提到，此次也建置無人載具，扶植國內產業，另將新造12艘2000噸級大艦、14艘300噸及14艘100噸巡防艇，應對中國大陸海警及民兵船隻頻繁侵擾。

農業部共編列10億元，用於強化糧食儲備，透過整修儲備糧倉及設備，確保緊急時期有充足的糧食供應，以及保衛漁船安全，透過建置船舶識別、進出港管理系統，掌握周邊海域動態，遏止不法。

農業部次長胡忠一說明，未來將建置2萬9000公噸的低溫冷藏桶，延長稻米新鮮度自3年提升至5年，2027年前將先行修復國內90棟糧倉，提高儲糧空間；此外，未來也將協助5000多艘20噸以下的漁船裝設AIS自動識別系統，並補助一半經費。

內政部方面則涵蓋三面向，包含提升反恐量能34億元，運用先進科技建置防護裝備，加強反恐維安量能及關鍵基礎設施防護裝備；強化村里防災15.8億元，更新公所防災協作中心及村里維生設備；改善避難空間12.5億，改善公有建築物防火避難空間及物資整備，滿足緊急時期避難需求。

內政部次長馬士元說明，未來計劃添購保一總隊維安特勤隊的高階裝備，如防彈、急救相關設備，以及無人機運用與反無人既設備，另也優先更新維護國家關鍵基礎設施的保一、二、六總隊的通訊設備。

商品推薦