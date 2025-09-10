韓國瑜9月底率跨黨派立委訪日 預計考察大阪世博會

快訊

中央社／ 台北10日電
立法院長韓國瑜（左）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
大阪世博會將在10月13日落幕。立法院長韓國瑜應「日華懇」會長古屋圭司之邀，9月底將率團前往日本東京、大阪訪問5天，進行國會外交並考察「2025世界博覽會」。據了解，共有11位跨黨派立委將隨團訪日。

韓國瑜7月底在立法院接見日本國民民主黨青年局長淺野哲眾議員一行時曾透露，9月盼立法院能夠組團，去大阪參觀世界博覽會。

據了解，韓國瑜所率領的訪問團，是應日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司邀請，將在9月25日到29日前往日本東京都、大阪府進行國會外交，並考察「2025世界博覽會」。

隨團出訪的立委，包括「台日交流聯誼會」副會長、國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊。另外，還有國民黨立委王鴻薇、張嘉郡、翁曉玲、林倩綺，以及民進黨立委陳瑩、吳沛憶、莊瑞雄、何欣純等，一行共11人。

大阪 日本 韓國瑜

