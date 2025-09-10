快訊

執政團隊隊形調整再出發 賴總統：經濟、民生、青年、弱勢優先

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，未來的施政重點，會放在經濟、民生、青年與弱勢的「四個優先」，執政團隊必須逐步踏實，將這四面向的工作做好，才能得到更多人民的支持。

民進黨發言人吳崢轉述，賴總統表示，在執政團隊完成隊形調整後，中央黨部於上周末啟動22縣市黨務座談，透過與地方黨公職進行座談，聽取地方的建言，與民意的反映，也藉由本次機會，讓地方黨公職了解過去一年多來，中央的各項施政成果，可以協助向民眾宣傳，讓大家知道政府在做哪些事情、澄清錯假訊息。

賴總統指出，民進黨從黨外走向組黨，再從在野走到執政，一次又一次從逆境中持續向前，正是因為始終堅持改革與進步的核心價值。

賴總統說，在上周末的座談交流過程中，有許多黨公職關心國家的未來與施政方向。他也向大家分享三個國政擘劃，這個也是從蔡英文總統到他三個任期，第十年持續在做的事，第一，要做到更強的國安和國防；第二，要做到更好的經濟發展；第三，要做到更廣、更全面的社會照顧。

賴總統表示，也有不少民代點出政策宣傳與議題回應的問題，他會要求執政團隊一定要改變形式，包含回應要快；要廣、要分眾；要深入基層；要善用科技；而首長也要站在第一線，親自說明、捍衛政策。

賴總統舉例，民進黨中央黨部在徐國勇的要求下，輿情回應必須簡單明瞭、即時快速，政策宣傳要以更簡明扼要的方式，深入與社會溝通說明。接下來的縣市座談，他與徐國勇會盡可能親自參與，多聆聽地方的意見，與大家進行雙向的溝通，確保最基層的黨公職，都能即時看到政府的宣傳、政策的說明、資訊的澄清。

