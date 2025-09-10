快訊

為2028藍白合鋪路？黃國昌重提柯文哲「聯合政府」 指示組研究小組

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天出席活動。記者許正宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今天出席活動。記者許正宏／攝影

民眾黨今開中央委員會，會中通過「2026年公職人員選舉提名辦法」。黨主席黃國昌表示，提名時程分區、分階段進行，原則先易後難，有現任議員的選區優先提名。另外，前黨主席柯文哲所提「聯合政府」概念，黃也指示政策成立研究小組，找到符合台灣實踐可能的方案跟程序。

另針對柯文哲在總統大選期間所提出「聯合政府」的概念，黃國昌也指示政策會成立「聯合政府研究小組」，針對各國對聯合政府的背景與經驗，由研究小組收集資料，找到符合台灣實踐可能的方案跟程序，第一輪將進行相關學者跟文獻收集，廣邀學者共同加入討論。

黃國昌說，提名時程會分區分階段，原則是先易後難，有現任議員的選區優先提名，備戰2026年，盼民眾黨在各地開枝散葉，讓更多人才能在地方耕耘及服務。

民眾黨指出，本次提名辦法強化黨中央與地方黨部溝通與連結，柯文哲2024年指示由秘書長周榆修，帶領研修小組從過去選舉累積經驗盤整，在今年8月黨代表大會上通過「公職人員選舉提名條例」，並由選決會修定「2026年公職人員選舉提名辦法」。

該辦法指出，直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長的提名作業中，由地方黨部主委擔任召集人組成推薦小組，小組成員不得少於7人，至少3分之1成員由黨主席推派，且面試時，應有至少2分之1小組成員出席，出席者中至少有一位為黨主席推派者。

至於在艱困選區，據民眾黨「公職人員選舉提名條例」第七條中規定，選決會得針對艱困選區、未有提名人選區及因應時勢考量，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。

