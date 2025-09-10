林佳龍投書荷媒籲民主國家團結一致 挺台參與聯合國

聯合國大會9日開議，荷蘭主流媒體「新右派」（NieuwRechts）以「中國如何排擠民主國家」為題，全文刊登外交部長林佳龍投書。林佳龍呼籲國際社會拒絕中國惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，支持並正視台灣在國際社會應有的地位與貢獻。

駐荷蘭代表處表示，林佳龍在文中指出，面對威權政權頻繁使用「灰色地帶」戰術破壞國際規範，和平不再理所當然，民主國家須團結一致，共同強化韌性。

林佳龍寫道，位於第一島鏈的台灣是印太地區不可或缺的夥伴，不僅捍衛民主自由，也憑藉堅實經濟實力與半導體生態系，成為全球穩定與繁榮的重要推動力量。

他表示，台灣將持續在國內外捍衛民主價值。賴清德總統已提出「和平四大支柱」行動方案，強化國防與社會韌性，同時呼籲北京以平等與尊重為基礎恢復對話。

林佳龍說，台灣除結合外交、國防、科技與經濟實力推動「總合外交」，也藉由全球民主價值鏈強化與民主國家夥伴關係，共同維護國際規範。

他指出，台灣積極打造「非紅供應鏈」，確保關鍵產業免受威權體制干預，並推動「榮邦計畫」，藉由公私協力與友邦合作，包括協助巴拉圭建立整合醫療資訊系統、協助史瓦帝尼推動石油儲備工程，以及協助帛琉發展智慧永續島嶼，展現台灣對永續國際合作的承諾。

林佳龍強調，中國惡意扭曲聯大2758號決議，導致台灣被排除在聯合國體系之外。近年已有越來越多國家在雙邊及七大工業國集團（G7）等多邊論壇中，重申台海和平穩定的重要性，並公開指出2758號決議既未決定台灣地位，也未禁止台灣參與包括聯合國及國際民航組織（ICAO）在內的國際組織。

他呼籲，值聯合國慶祝成立80週年、距離2030年永續發展目標（SDGs）期限僅剩5年之際，正是落實「不遺漏任何人」承諾、以攜手共進精神納入台灣的時刻。唯有將台灣納入國際體系，世界才能共同創造更美好的未來。

