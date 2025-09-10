抗戰80周年立院黨團赴日挨批 花蓮藍營發聲「交流非背叛是務實」

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團赴日參訪，4日與日本國會議員交流。圖／取自傅崐萁臉書
國民黨立院黨團月初到日本參訪，因逢九三軍人節，也是中華民國對日抗戰勝利80周年紀念日，黨團總召傅崐萁臉書不少網友批評質疑「時機不對」。藍營花蓮議會黨團今天發聲稱，赴日不是背叛，而是務實，透過交流才能讓日本社會聽見台灣的聲音，盼社會大眾理解。

傅崐萁4日在臉書貼文，表示接受日華懇談會邀請，率領數十位立委到日本參訪，4日上午在眾議院第一議員會館舉行正式會談，雖然日本國會在休會期間，仍有近20位議員參加；他也感謝日本僑界領袖協助，在絕對保密下，一周內完成安排這次台日國會史上最大訪問。

傅在臉書提到，感謝日華懇談會議員們長期對台灣朝野政黨的支持，台灣與日本無論是在經濟、文化、學術、觀光、工業技術等各方面交流密切；今年因應美國關稅貿易戰及半導體政策調整等挑戰，台日兩國更需緊密合作，為彼此的產業下一代競爭齊心協力。

連日來，貼文下方留言都過700則，雖有加油的聲音，但不少網友質疑訪日時機不對，「剛過93抗戰勝利，現在適合談台日友好？」甚至有人激動批評選在這個時刻，根本踐踏先烈尊嚴。

國民黨花蓮縣議會黨團今天發出聲明，表示二戰期間，日本軍國主義確實造成無數中國同胞與台灣人民的苦難，這段歷史必須銘記，不容扭曲、淡化或遺忘，正因銘記歷史，更須懂得從中汲取力量，避免重蹈覆轍。

聲明強調，外交不應是仇恨的延伸，應是和平的橋梁，黨團27位立委赴日，是為了讓台灣在國際上爭取更多發聲機會，為人民尋找更多合作的可能。台灣處於複雜國際局勢中的現實。面對區域安全挑戰、經貿轉型壓力，需要更多元的外交管道與合作夥伴，若因歷史傷痛而拒絕一切交流，台灣將被孤立，最終受害的仍是台灣人民。

藍議會黨團呼籲社會大眾理解，立委赴日不是背叛，而是務實。透過交流才能讓日本社會真正聽見台灣的聲音，才能在對話中爭取歷史正義與現實利益的平衡。

