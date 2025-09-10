聽新聞
「倚天劍出鞘要見血」 王世堅喊話：柯建銘該做決定了
民進黨立院黨團總召柯建銘去留議題持續受討論。民進黨立委王世堅今天表示，倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血，這是必然的，柯建銘這麼有智慧，應該早就聽到了，再溝通也沒必要，現在是做決定的時候，相信他會知所進退。
王世堅指出，該做的溝通，立院黨團成員都有一一在各種不同場合、時間發表過了，柯建銘會有智慧來做判斷，尤其現在態勢已經很明，整個黨回應社會的要求，要改革、進步的部分，這是最重要的，連這個步驟都沒辦法落實的話，那後續更多政策作為要改變那會遇到更大的困難。
