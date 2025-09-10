民進黨：盧秀燕應找藍委上數學課 更應回應垃圾山爭議

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨批評，「財劃法」如今出包，是因為藍白當初匆促修法所致。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人卓冠廷今天在直播節目「午青LIVE」表示，藍白惡修「財劃法」公式出包，盧秀燕邀集藍白縣市首長開會商討，但當時修法通過藍白歡天喜地，事後大出包，是誰的錯非常清楚。盧秀燕與其找縣市長開會，不如找藍白立委去上數學課，且盧對大里垃圾山爭議至今神隱超過10天，留下一堆垃圾讓台中市民受苦。

卓冠廷表示，既然盧秀燕有空與蔣萬安等縣市長開會，不如找藍白立委去惡補數學課。因為「財劃法」出大包的肇因，就是當初惡修「財劃法」時，不在委員會討論，又搞黑箱再修正動議，關鍵的「財劃法」第16-1條，分母寫錯，離島寫成全國、本島也寫成全國。立法院自己修法，出事卻怪行政院，毫無邏輯可言。

卓冠廷指出，去年11月，國民黨立委陳玉珍三分鐘將修法送出委員會，12月20日深夜粗暴三讀，再修正動議於表決最後一刻才提出。行政院隨即在12月23日指出「財劃法」修法有問題，更在今年2月27日提出覆議，再度指出公式有誤，無奈3月12日藍白多數否決覆議。可見藍白暴力修法搞破壞，如今爛攤子卻想甩鍋給早已一再提醒的行政院，令人無言。

卓冠廷說，台中大里垃圾山爭議，盧秀燕至今神隱第10天，而在地原本期望台中市府亡羊補牢編列相關預算，結果台中市明年度預算出爐，盧秀燕竟仍沒編列清除垃圾山預算。盧秀燕面對垃圾山爭議，遲不面對，因此要再次質問盧秀燕，有沒有施壓基層不准談論垃圾山，請盧秀燕正面回應。

藍白 盧秀燕 行政院

