盧秀燕不選國民黨主席 羅智強：確保只有一個太陽 2028就能贏

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
據最新民調顯示，台中市長盧秀燕決定不參選國民黨主席，有超過六成民眾支持。已表態參選黨主席的國民黨立委羅智強今日表示，兼任黨主席，本就是有利有弊，民意支持盧秀燕不兼任黨主席，反映出民眾對她專注市政的認同，證明這是有智慧、有高度的決定；確保國民黨的「一個太陽」定於一尊，做盧秀燕的穩固靠山，就是2028的勝選方程式。

羅智強說，盧秀燕決定不參選國民黨主席，最新民調顯示，62.2%的民眾支持盧秀燕不參選，也有62.7%的民眾認為大選候選人無須兼任黨主席。

羅智強認為，是否兼任黨主席，各有利弊。利在於大選時黨權與選務能步調一致，有助發揮一加一的最大戰力；但若此時掌握黨機器，也會招致民進黨的各種攻擊，過早耗損政治能量。

羅智強表示，媽媽市長選擇不參選黨主席，不僅化解了外界對她落跑市長、荒廢市政等質疑，避免面臨腹背受敵，分身乏術的巨大壓力，更能累積誠信形象，將「做好做滿」的承諾化為更大的政治資產，吸引更多中間選民與跨陣營的支持。民意支持盧秀燕不兼任黨主席，反映出民眾對她專注市政的認同，證明這是有智慧、有高度的決定。

羅智強並強調，只要確保國民黨的「一個太陽」定於一尊，同志們齊心扮演星星月亮，一同做盧秀燕的穩固靠山，就是2028的勝選方程式。「我當選國民黨主席，一定全力整合黨內資源，凝聚所有在野力量，撥雲見日為一個太陽開路。」

黨主席 盧秀燕 國民黨

相關新聞

綠選對會確認…非執政縣市長參選人 賴清德徵詢協調後提名

為因應2026年地方選舉提名作業，民進黨日前組成「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱毅仁、民進黨秘書長徐國勇領軍...

賴清德拋「1孩聘外傭」 吳欣岱舉各國數據打臉政策邏輯

賴清德總統日前接受專訪指出，將讓家庭只要有一個小孩就能聘家庭外籍幫傭。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉...

賴夜宴綠委「聊民生沒聊柯總召」 聚焦關稅戰、風災復原

立法院新會期開議前，賴清德總統循例邀請民進黨立委在官邸餐敘，昨晚是第三梯次。與會立委聚焦向賴總統反映，關稅戰和風災後復原...

是否挺胞姊謝衣鳯選縣長？ 謝典林：她只跟爸爸溝通、不歸我管

彰化縣議會議長謝典林在王淺秋主持的「千秋萬事」廣播節目中，被問是否支持謝衣鳯選彰化縣長時，謝典林沒給答案，卻強調如果藍白...

「卓揆內閣」聲量排行三日榜揭曉 運動部長李洋直竄前三

最新內閣聲量排行！運動部揭牌正式運作，年僅30歲的李洋刷新最年輕部會首長紀錄，揭示六大工作重點。

綠委：柯建銘若寸土不讓 仍是朝野未爆彈

大罷免失利，民進黨趕在立法院新會期開議前「變陣」，府院黨人事大致底定。黨內認為，能預見未來論述、議題設定速度將會強化，但...

