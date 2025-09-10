清潔隊員送回收電鍋給拾荒婦被起訴 趙少康：環境部應表揚
清潔員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元，卻被告貪汙起訴。中廣前董事長趙少康今天表示，這麼多官商勾結、詐騙害人、官員貪汙的案件都被縱放或者輕判，反而對手無寸鐵的小老百姓追殺到底。清潔員不只不該被辦，環境部還應該好好表揚他一番。
趙少康說，台北市一名黃姓清潔隊員值勤時，發現被丟棄的電鍋還能用，就送給一名家中無電鍋煮飯的拾荒婦，希望婦人可以吃到熱食，竟然被檢舉，還真的被起訴。雖然被檢舉了，這名清潔隊員也沒有直接要回舊電鍋，而是自掏腰包買了新電鍋送給拾荒婦。
趙少康說，法律不外人情，司法官教育徹底出了問題，不是洩密給特定媒體帶風向，就是不食人間煙火，只會認一個死理，起訴一位古道熱腸又沒有侵害公眾利益的清潔隊員，真是浪費司法資源，無聊到極點。
趙少康說，這起個案也讓他想到去年另一起引發討論的案件。前金防部少將參謀長林承家侵占一台價值不到8千元的洗衣機，一審被依貪汙罪重判12年，二審刑期雖然減為6年8月定讞，還是不符合比例原則。莊子說「竊鉤者誅，竊國者侯」，這麼多官商勾結、詐騙害人、官員貪汙的案件都被縱放或者輕判，反而對手無寸鐵的小老百姓追殺到底。
趙少康認為，環保最重要的精神就是愛惜物資、減少廢棄物，廢物回收再利用就是最好的實踐方式，人人都有這樣的觀念，才能減輕環境的負擔。既然拾荒婦用得到被丟棄的電鍋，清潔隊員轉送給她就是落實環保最好的義舉，不只不該被辦，環境部還應該好好表揚他一番。
