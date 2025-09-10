祭拜柯爸牌位後返台北住家 柯文哲對媒體說這句話
民眾黨前主席柯文哲在本周一獲得交保後，今天一早到桃園蘆竹宏願大千世界祭拜柯爸柯承發的牌位，中午12點多步出佛寺，柯文哲表示柯媽媽說傳統上農曆七月不要到放骨灰的地方，於是他今天才到這裡給父親上香，隨後立即驅車趕回台北，約下午1點多回到住家，僅對守候的媒體表示「你們可以下班了」。
柯文哲見到桃園宏願大千世界本藏法師後立即深擁對方，見到柯爸牌位後多次忍不住哽咽，法師也轉告柯說，柯爸在這裡很好，都有做法會。柯文哲下午回到台北住處時略顯疲憊，面對媒體詢問北檢提抗告一事皆不回應，轉身開門進入住家，僅對記者表示「你們可以下班了」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言