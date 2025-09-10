祭拜柯爸牌位後返台北住家 柯文哲對媒體說這句話

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天一早到桃園蘆竹祭拜柯爸柯承發的牌位，隨後立即驅車趕回台北，回到住家僅對守候的媒體表示「你們可以下班了」。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天一早到桃園蘆竹祭拜柯爸柯承發的牌位，隨後立即驅車趕回台北，回到住家僅對守候的媒體表示「你們可以下班了」。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲在本周一獲得交保後，今天一早到桃園蘆竹宏願大千世界祭拜柯爸柯承發的牌位，中午12點多步出佛寺，柯文哲表示柯媽媽說傳統上農曆七月不要到放骨灰的地方，於是他今天才到這裡給父親上香，隨後立即驅車趕回台北，約下午1點多回到住家，僅對守候的媒體表示「你們可以下班了」。

柯文哲見到桃園宏願大千世界本藏法師後立即深擁對方，見到柯爸牌位後多次忍不住哽咽，法師也轉告柯說，柯爸在這裡很好，都有做法會。柯文哲下午回到台北住處時略顯疲憊，面對媒體詢問北檢提抗告一事皆不回應，轉身開門進入住家，僅對記者表示「你們可以下班了」。

民眾黨前主席柯文哲今天一早到桃園蘆竹祭拜柯爸柯承發的牌位，隨後立即驅車趕回台北，回到住家僅對守候的媒體表示「你們可以下班了」。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天一早到桃園蘆竹祭拜柯爸柯承發的牌位，隨後立即驅車趕回台北，回到住家僅對守候的媒體表示「你們可以下班了」。記者潘俊宏／攝影

法師 桃園 柯文哲

