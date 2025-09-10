快訊

存款3億元！鍾東錦：土地出售、誠實申報 「娶到一個好老婆」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
監察院廉政專刊公布苗栗縣長鍾東錦存款3億元，他今天回應了，表示土地出售本就該誠實申報。圖／擷自鍾東錦臉書
監察院廉政專刊公布苗栗縣長鍾東錦存款3億元，他今天回應了，表示土地出售本就該誠實申報，太太陳美琦生在鉅富之家，繼承土地難以度計，「我的運氣很好，娶到一個好老婆」。

廉政專刊公布鍾東錦申報資料，鍾名下有竹苗61筆土地，7筆建物，另信託61筆土地、3筆建物，1輛賓士車，存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元，鍾東錦沉默1天，今天在臉書回應了。

鍾東錦說，他的運氣很好，娶到一個好老婆，在他最艱困的時候，扶持著他到今天，太太生在鉅富之家，繼承土地難以度計，不計較他的過去，跟了數十年，本可清閒度日，卻因為他的從政，總被政客誣陷而輾轉難眠，問太太怎麼了，往往笑著說聲沒事，然後就別過頭去，但他內心的歉疚不言可喻。

他強調，土地出售本就該誠實申報，增加的數額都是可供查證的公開資訊，但曾幾何時，清白交代竟成為政敵操弄仇恨的工具？這情形每年財產申報都要被拿出來凌遲一次，是否真的要向某些政客學習如何「技巧性」申報財產，才能安穩度日？

「我選擇誠實申報，從政，應該一本良知。」鍾東錦說，據實申報也許換來政治對手的操弄，但誠實的價值並不會因此而減損，面對爭議，直球對決是他一貫的風格。

他表示，政治人物的財產申報，一直是政客以及網紅代議士們的主戰場，以黨為界，雙重標準，對不合常理的申報視而不見，但據實申報的人卻反受檢討，是常態，也是病態，是台灣選風敗壞下的縮影。

鍾東錦說，更令人驚訝的是，歷經大罷免大失敗的教訓，這群人非但沒有因此而覺醒，依舊採取極端以及影射扭曲的方式，運用媒體與輿論，陷人於罪，不需負責也不用證據。他相信人民有眼能看、有耳能聽、有智慧能辨善惡、有心能感受真情，他相信誠實的價值，他相信台灣未來，還有奇蹟。

