涉館長槍擊案竹聯成員一審無罪 黃國昌：賴清德掃黑淪笑話
竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案，新北檢2022年底依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財未遂等罪，起訴寶和會前會長邵柏傑、組長劉志強。身兼民眾黨主席的立委黃國昌批，等了近3年，今天一審判邵柏傑無罪，諷寶和會果然很夠力，批評賴清德總統曾說掃黑打詐不退讓半步，淪為大笑話。
竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，檢警2020年起訴規畫槍擊案的寶和會大組長施俊吉、槍手劉丞浩；新北地檢署2022年底再依違反組織犯罪條例、刑法恐嚇取財未遂，起訴寶和會前會長邵柏傑及組長劉志強。
黃國昌指出，2022年民進黨地方大選大敗後，在社會反黑金的民意壓力下，新北檢依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財未遂等，起訴邵柏傑、組長等人。結果等了將近3年，今日一審宣判，邵柏傑無罪。
黃國昌譏諷，寶和會果然很夠力，大哥不僅可以找綠委喬增見、找典獄長喬特見，現在連法院都直接宣判沒事。這樣的司法，如何讓人民信任？這樣的判決，更是讓賴清德總統在今年6月警察節慶祝大會說，「政府對掃黑打詐的決心絕不退讓半步」、「要是黑道，無論躲在哪、假扮成何種樣態，警察都要揪出並依法處置，嚴懲嚴辦」，徹底淪為大笑話。
