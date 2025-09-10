快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

雙罷劫朱磊涉個資案25日開庭 稱將發動核彈級反制行動

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報復。朱磊表示，至今未收到起訴書，連他的律師也沒收到，痛批「21世紀的台灣竟能發生不通知被告的荒謬情事，比戒嚴時期還不如」。

朱磊批評，自6月罷免公民運動結束後，已回歸日常生活，未料8月初從特定媒體得知遭訴，身為當事人卻全然不知情，質疑檢調違反「偵查不公開」與無罪推定原則，刻意營造有罪氛圍，成為司法打手，痛斥這種手法根本是對公平審訊的嘲諷，導致人民對司法完全失去信心。

他指出，檢調至今仍拒絕歸還與案情無關的工作手機，導致他無法聯絡客戶、收款維生，影響生計，並提及太太因患疾病急需開刀，還籌不到錢，痛批「連基本人權與隱私都被剝奪」。

朱磊強調，1980年選罷法頒布以來，同類案件即使在戒嚴時期也未見羈押與諸多限制，反觀今年卻出現各種限制措施，且「無一例外出現在罷免民進黨的案件中，政治報復不言而喻」。

朱磊表示，司法已展現人性黑暗與僵化的一面，讓人民對司法公正絕望，直言「忍無可忍」，將號召正義力量發起「核彈級反制行動」，向操控司法的暗黑勢力宣戰。

他呼籲在野力量不要忘記罷免經驗，應推動修法，讓司法權力接受更嚴格的民意監督，避免再度淪為政治打手。他強調，唯有司法真正回歸公正，台灣民主制度才能獲得保障。

有司法真正回歸公正，台灣民主制度才能獲得保障。

曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報復。記者郭韋綺／攝影
曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報復。記者郭韋綺／攝影
曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報復。記者郭韋綺／攝影
曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報復。記者郭韋綺／攝影

司法 罷免 戒嚴時期

延伸閱讀

迪奧客戶個資外洩 陸公安通報3違法事實祭出行政處罰

英籍記者不滿大罷免離台 張啓楷：嚴審TaiwanPlus預算及報導尺度

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

戶所課員濫用職權查個資 社區會議起口角曝對方隱私惹禍

相關新聞

總裁玩單槓落地…17公分落差摔癱 台中市養工處判國賠162萬

七旬廖姓公司總裁3年前到台中市潮洋公園使用單槓，落地重心不穩踩到平台的高低落差而向後仰倒，頭部撞擊水泥磚塊，緊急送醫開腦...

夫妻或戀人5情況構成性侵害 專家：交往也要尊重性自主權

女星江祖平的爆料引起討論，網友議論若具備夫妻或男女朋友的身分，還可能構成性侵害嗎？陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔...

內湖2裝潢工午休躺床櫃離奇亡 中毒缺氧…雇主沒過失不起訴

林姓、江姓裝潢工去年初在台北市內湖區某新建大樓中施作，深夜未歸被發現陳屍工地一組掀床櫃內，歷經20個月偵辦，檢警認定2人...

雙罷劫朱磊涉個資案25日開庭 稱將發動核彈級反制行動

曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報...

女捅肚自傷求施打海洛因止痛…14小時亡 男友、毒友過失致死起訴

潘姓女子懷疑男友楊勝閔和前女友藕斷絲連，激動持刀自傷，就醫返家要求男友替她施打海洛因止痛，又找毒友提供海洛因，楊男涉替潘...

彰化縣前議員二度當詐團車手 新北檢起訴求刑2年

彰化縣前議員洪柏葳今年3月甫因擔任詐騙集團車手，一審遭判刑1年5月，又遭檢方查出他去年11月在新北市三峽區，涉嫌詐騙另名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。