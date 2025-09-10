雙罷劫朱磊涉個資案25日開庭 稱將發動核彈級反制行動

曾任高雄雙罷案領銜人朱磊因涉個資法遭起訴，將於25日開庭，他今天出面公開抨擊司法單位未審先判、程序失當，直指自己遭政治報復。朱磊表示，至今未收到起訴書，連他的律師也沒收到，痛批「21世紀的台灣竟能發生不通知被告的荒謬情事，比戒嚴時期還不如」。

朱磊批評，自6月罷免公民運動結束後，已回歸日常生活，未料8月初從特定媒體得知遭訴，身為當事人卻全然不知情，質疑檢調違反「偵查不公開」與無罪推定原則，刻意營造有罪氛圍，成為司法打手，痛斥這種手法根本是對公平審訊的嘲諷，導致人民對司法完全失去信心。

他指出，檢調至今仍拒絕歸還與案情無關的工作手機，導致他無法聯絡客戶、收款維生，影響生計，並提及太太因患疾病急需開刀，還籌不到錢，痛批「連基本人權與隱私都被剝奪」。

朱磊強調，1980年選罷法頒布以來，同類案件即使在戒嚴時期也未見羈押與諸多限制，反觀今年卻出現各種限制措施，且「無一例外出現在罷免民進黨的案件中，政治報復不言而喻」。

朱磊表示，司法已展現人性黑暗與僵化的一面，讓人民對司法公正絕望，直言「忍無可忍」，將號召正義力量發起「核彈級反制行動」，向操控司法的暗黑勢力宣戰。

他呼籲在野力量不要忘記罷免經驗，應推動修法，讓司法權力接受更嚴格的民意監督，避免再度淪為政治打手。他強調，唯有司法真正回歸公正，台灣民主制度才能獲得保障。