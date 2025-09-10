聽新聞
0:00 / 0:00
關稅當前 駐美代表人俞大㵢短期內不異動
賴清德政府1日調整國安人事布局，據了解，備受外界關注的駐美代表俞大㵢將持續在華府協助關稅談判事務，短期內不會異動。
據了解，政府認為關稅是當前要務，有賴俞大㵢在華府持續推動談判工作；至於關稅談判會花多久時間，大家都沒把握，加上年底還可能要因應美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的雙邊會，都需要穩定的駐美外交團隊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言