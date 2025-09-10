關稅當前 駐美代表人俞大㵢短期內不異動

賴清德政府1日調整國安人事布局，據了解，備受外界關注的駐美代表俞大㵢將持續在華府協助關稅談判事務，短期內不會異動。

據了解，政府認為關稅是當前要務，有賴俞大㵢在華府持續推動談判工作；至於關稅談判會花多久時間，大家都沒把握，加上年底還可能要因應美國總統川普和中國大陸國家主席習近平的雙邊會，都需要穩定的駐美外交團隊。

