許智傑：衷心盼望新會期朝野調整互動方式 擺脫對立抗爭
民進黨團總召柯建銘去留議題持續受討論，民進黨立委邱議瑩甚至批評，柯建銘聽不進意見，讓許多立委心力交瘁。民進黨立委許智傑今天表示，衷心盼望新會期朝野可以調整互動方式，擺脫過去對立抗爭，推動理性溝通、就事論事才是人民之福。
許智傑指出，賴清德總統已經明確宣示，大罷免之後應該好好休養生息，不必捲起政治紛爭。民進黨應該做的，就是每個人都自我檢討，真誠進行大改革運動。好好做事，讓老百姓有感，才能挽回民眾的信心，黨內有各種意見展現民進黨的多元性，他尊重不同委員的看法，黨團幹部改選黨團也會討論。
民進黨立委林岱樺也提及賴總統要台灣社會「好好休養生息」，她表示，民進黨應該做的，就是每個人都自我檢討，真誠進行大改革運動；好好做事，讓老百姓有感，才能挽回民眾的信心。
