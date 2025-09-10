綠選對會確認…非執政縣市長參選人 賴清德徵詢協調後提名

為因應2026年地方選舉提名作業，民進黨日前組成「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱毅仁、民進黨秘書長徐國勇領軍，並於今天進行首次會議。據轉述，今天會中確認三類首長提名樣態，分別是民進黨執政任滿縣市、民進黨執政還沒做滿兩屆縣市、非執政縣市，但並尚未觸及個別選區布局議題。

黨內人士表示，選對會有共識，針對黨內無爭議的選區，首長提名作業希望盡快完成，讓候選人就戰鬥位置。民進黨發言人吳崢表示，今天會中主要進行廣泛討論，根據在全代會上通過「2026提名特別條例」，選對會達成共識，會把全國所有縣市分成三類。

吳錚指出，第一類是目前民進黨執政縣市，而且縣市首長連任到第二次任期屆滿，就會來辦理初選。第二類是民進黨執政縣市，但首長還沒做滿兩屆，任期還沒有屆滿，特別條例會授權由黨主席賴清德來提名，經過中執會同意之後辦理徵召作業。

吳崢說，第三類是民進黨非執政縣市，一樣由黨主席賴清德進行徵詢協調作業，提名之後經過中執會同意辦理徵召，今天主要是確認三大原則，目標是希望最後在全國每個縣市都要提出最優秀人選。

王定宇表示，第一次開會大概會先敘舊、建立方向與默契。他表示，選對會是臨時任務編組，類似幕僚單位，由跨派系代表組成，共同提出適當人選，但最後的決策權還是會回到中常會、中執會及全代會。

選對會組成除了召集人邱毅仁、徐國勇外，另有黨內7派系代表，包括王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）共9人，今天除了張宏陸請假之外，其他成員均到齊。

