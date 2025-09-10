監委：調查局紀律鬆弛 將深入了解組織管理淘汰機制

監察委員紀惠容、范巽綠今天說，根據報導，法務部調查局近年發生多起所屬公務人員性騷擾、拍攝未成年性影像，以及結群出入有女陪侍處所等行為，卻僅輕懲，顯現管理鬆弛且有敗壞風紀的疑慮，將深入了解調查局組織文化、管理，以及重大違失公務人員淘汰機制等。

紀惠容、范巽綠透過新聞稿指出，調查局近年發生多起所屬公務人員違法違紀行為，凸顯內部紀律鬆弛、組織文化有待改革。

2位監委表示，據報導，法務部調查局接連發生數名主管、公務人員涉嫌性騷擾同事、強制猥褻民眾、拍攝未成年性影像、結群出入有女陪侍的處所，以及言行重大不檢情事，後經查證屬實或檢察官提起公訴，調查局卻僅輕懲涉案公務人員。

紀惠容、范巽綠說，調查局肩負國家安全、犯罪防制工作，並有達成確保國家安全、維護社會安定、保障民眾福祉的使命，卻再三發生性平事件與諸多嚴重損及機關形象情事，顯現內部管理鬆弛且有敗壞風紀的疑慮，因此已申請自動調查，將深入了解調查局的組織文化與管理、人員品格、性平教育以及重大違失公務人員的淘汰機制等。

