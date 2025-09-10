快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

監委：調查局紀律鬆弛 將深入了解組織管理淘汰機制

中央社／ 台北10日電

監察委員紀惠容、范巽綠今天說，根據報導，法務部調查局近年發生多起所屬公務人員性騷擾、拍攝未成年性影像，以及結群出入有女陪侍處所等行為，卻僅輕懲，顯現管理鬆弛且有敗壞風紀的疑慮，將深入了解調查局組織文化、管理，以及重大違失公務人員淘汰機制等。

紀惠容、范巽綠透過新聞稿指出，調查局近年發生多起所屬公務人員違法違紀行為，凸顯內部紀律鬆弛、組織文化有待改革。

2位監委表示，據報導，法務部調查局接連發生數名主管、公務人員涉嫌性騷擾同事、強制猥褻民眾、拍攝未成年性影像、結群出入有女陪侍的處所，以及言行重大不檢情事，後經查證屬實或檢察官提起公訴，調查局卻僅輕懲涉案公務人員。

紀惠容、范巽綠說，調查局肩負國家安全、犯罪防制工作，並有達成確保國家安全、維護社會安定、保障民眾福祉的使命，卻再三發生性平事件與諸多嚴重損及機關形象情事，顯現內部管理鬆弛且有敗壞風紀的疑慮，因此已申請自動調查，將深入了解調查局的組織文化與管理、人員品格、性平教育以及重大違失公務人員的淘汰機制等。

性騷擾 范巽綠 國家安全

延伸閱讀

監委關注「番」字地名涉歧視 嘉縣番路鄉、阿里山鄉長錯愕驚訝

「小官巨貪」 中證監前處長家中搜出3噸現金 錢多到發霉

警違法攔檢強壓少年致受傷 監院糾正彰化縣警局

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

相關新聞

綠選對會確認…非執政縣市長參選人 賴清德徵詢協調後提名

為因應2026年地方選舉提名作業，民進黨日前組成「2026年選舉對策委員會」，由總統府資政邱毅仁、民進黨秘書長徐國勇領軍...

賴清德拋「1孩聘外傭」 吳欣岱舉各國數據打臉政策邏輯

賴清德總統日前接受專訪指出，將讓家庭只要有一個小孩就能聘家庭外籍幫傭。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉...

賴夜宴綠委「聊民生沒聊柯總召」 聚焦關稅戰、風災復原

立法院新會期開議前，賴清德總統循例邀請民進黨立委在官邸餐敘，昨晚是第三梯次。與會立委聚焦向賴總統反映，關稅戰和風災後復原...

是否挺胞姊謝衣鳯選縣長？ 謝典林：她只跟爸爸溝通、不歸我管

彰化縣議會議長謝典林在王淺秋主持的「千秋萬事」廣播節目中，被問是否支持謝衣鳯選彰化縣長時，謝典林沒給答案，卻強調如果藍白...

「卓揆內閣」聲量排行三日榜揭曉 運動部長李洋直竄前三

最新內閣聲量排行！運動部揭牌正式運作，年僅30歲的李洋刷新最年輕部會首長紀錄，揭示六大工作重點。

綠委：柯建銘若寸土不讓 仍是朝野未爆彈

大罷免失利，民進黨趕在立法院新會期開議前「變陣」，府院黨人事大致底定。黨內認為，能預見未來論述、議題設定速度將會強化，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。