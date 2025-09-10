監委：調查局紀律鬆弛 將深入了解組織管理淘汰機制
監察委員紀惠容、范巽綠今天說，根據報導，法務部調查局近年發生多起所屬公務人員性騷擾、拍攝未成年性影像，以及結群出入有女陪侍處所等行為，卻僅輕懲，顯現管理鬆弛且有敗壞風紀的疑慮，將深入了解調查局組織文化、管理，以及重大違失公務人員淘汰機制等。
紀惠容、范巽綠透過新聞稿指出，調查局近年發生多起所屬公務人員違法違紀行為，凸顯內部紀律鬆弛、組織文化有待改革。
2位監委表示，據報導，法務部調查局接連發生數名主管、公務人員涉嫌性騷擾同事、強制猥褻民眾、拍攝未成年性影像、結群出入有女陪侍的處所，以及言行重大不檢情事，後經查證屬實或檢察官提起公訴，調查局卻僅輕懲涉案公務人員。
紀惠容、范巽綠說，調查局肩負國家安全、犯罪防制工作，並有達成確保國家安全、維護社會安定、保障民眾福祉的使命，卻再三發生性平事件與諸多嚴重損及機關形象情事，顯現內部管理鬆弛且有敗壞風紀的疑慮，因此已申請自動調查，將深入了解調查局的組織文化與管理、人員品格、性平教育以及重大違失公務人員的淘汰機制等。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言