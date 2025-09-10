快訊

是否挺胞姊謝衣鳯選縣長？ 謝典林：她只跟爸爸溝通、不歸我管

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
王淺秋今天主持的「千秋萬事」廣播節目，問彰化縣議長謝典林是否曾與胞姊立委謝衣鳯溝通？謝典林回答說：我姊姊只跟我爸爸溝通，她不歸我管。讓王淺秋為之淺笑。記者劉明岩／翻攝
彰化縣議會議長謝典林在王淺秋主持的「千秋萬事」廣播節目中，被問是否支持謝衣鳯選彰化縣長時，謝典林沒給答案，卻強調如果藍白不合，10個謝家也選不贏，他還說，「我姊姊跟我爸爸溝通沒問題，但她不歸我管。」王淺秋為之莞爾。

國民黨下屆彰化縣長的可能人選，除現任立委謝衣鳯及前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章外，民眾黨不分區立委、前彰化縣工策會總幹事張啓楷也表態參選，日前，彰化縣前副縣長、現任縣府參議柯呈枋也表態參選，到目前為止，彰化縣藍白陣營共有4個可能人選。

地方傳聞謝典林與胞姊謝衣鳯不和，而謝衣鳯一直是藍營下屆彰化縣長的有力人選，謝典林卻執意選議員再連任議長，「府會一家親」恐不會讓地方接受，加上謝家家族包袱，不見得就選得上，尤其謝家從不打沒有把握的仗，地方政壇認為謝衣鳯選縣長的可能性不高，但仍須視情勢而定。

王淺秋在節目中問謝典林，聽說謝家家族不希望謝衣鳯出來選縣長？ 還問他是否支持謝衣鳯選縣長？謝典林回答說，選縣長不是只是跑行程，要看有沒有論述及想法，唯有藍白合才有贏的機會，藍白不合就算十個謝家也不會贏。2026年縣市長選舉只是灘頭堡，唯有放棄小我， 才能促成2028年總統大選的勝選，在中央執政。

王淺秋也問謝典林說，是否有跟謝衣鳯溝通？謝典林回答說，「她跟我爸爸溝通沒問題，但她年紀比我大，不歸我管」。

民眾黨立委張啓楷除了表態選彰化縣長外，由於張啓楷是嘉義縣東石人，也被認為是嘉義市長可能人選。王淺秋在節目中即提到嘉義縣長翁章梁卸任後，可能會選嘉義市長的話題，問謝典林如看待張啓要選彰化縣長的事。

謝典林說，張啓在彰化縣工策會總幹事任內，曾經針對產業問題交換過意見，民眾黨在彰化縣也有多位民代，有關明年的縣長選舉， 他願意擔任桶箍，促成藍白合。

地方政壇傳聞彰化縣議長謝典林（左）與胞姊立委謝衣鳯（）右的關係緊張，也影響謝家是否會投入下屆縣長選舉。圖／取自謝典林臉書
