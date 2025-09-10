民進黨2026選對會首次會議 邱義仁微笑赴會

快訊

中央社／ 台北10日電
民進黨「2026年選舉對策委員會」10日召開首次會議，選對會共同召集人邱義仁被媒體直擊現身。中央社
民進黨「2026年選舉對策委員會」10日召開首次會議，選對會共同召集人邱義仁被媒體直擊現身。中央社

為布局明年地方選舉，民進黨「2026年選舉對策委員會」今天召開首次會議，選對會共同召集人邱義仁被媒體直擊現身中央黨部，他面帶微笑。不過，當媒體詢問他「首度開會要討論什麼」，邱義仁只說「我也不知道」。

民進黨3日已成立「2026年選舉對策委員會」，由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。

兼任民進黨主席的總統賴清德要求黨內爭取提名過程嚴禁相互攻訐、傷害黨形象，全力打贏2026年地方選舉。

選對會今天上午首度開會，選對會成員陸續進到中央黨部。選對會委員王定宇會前受訪表示，按照過去選對會經驗，第一次開會大概就是釐清工作方向。

王定宇說，選對會成立目的，是希望能夠符合台灣人民期待，符合台灣利益，找到適當人選，透過協調與民主方式，能夠團結最多數的人。

王定宇表示，目前國家正遇到很大挑戰，內外都有，民進黨身為執政黨，要把日常政務做好，要把國家照顧好，而迎向民主最重要的活動就是選舉，民進黨要站在人民角度思考，什麼樣的方式、產生什麼樣的人選，最符合大眾期待，這是選對會工作方向。

媒體追問，這次是否會提到競爭激烈的台南、高雄。王定宇說，「不會啦，台南、高雄也還好」，第一次開會大家大概先敘敘舊，把方向跟默契建立起來，選對會是臨時任務編組，類似幕僚單位，跨派系組成的代表把默契建立好，不管提什麼樣的人選，最後決策權還是回到中常會、中執會、還有全代會；所以透過幕僚作業，把一些繁雜事情梳理一下，最後還是要回到決策機制。

王定宇說，基層對初選有很多想法，提名時間的快或慢只是其中一個，大家都有一些擔心跟焦慮，比方說，希望黨內競爭不是敵我關係，每一個參與競逐的人要思考，當被提名之後，也需要黨內競爭對手支持者的選票，每個人若謹記這一點，就不會把初選打成毀滅戰。基層想法有很多，選對會委員既代表不同系統，也是從基層來，會把民進黨支持者的想法帶到選對會。

另外，邱義仁也被媒體目擊現身，他面帶微笑，不過，當媒體詢問他「今天首度開會要討論什麼？」他只回答「我也不知道」。

