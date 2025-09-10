聽新聞
運動部掛牌 侯友宜：李洋選手經歷助掌握發展重點
運動部昨正式掛牌成立，首任部長由兩屆奧運羽球金牌李洋出任。新北市長侯友宜今表示，樂見李洋以選手背景投入行政工作，將能更貼近運動員的需求，他也期許中央與地方攜手合作，共同推動台灣成為「運動城市」與「運動國家」。
侯友宜指出，李洋身為奧運金牌得主，過去歷經選手生涯中的挑戰與訓練，對於運動員在培訓過程中可能遭遇的困境與需求感受最深，因此出任首任運動部長「樂觀其成」。他相信李洋能將選手的經驗轉化為政策方向，帶領台灣運動環境邁向更專業、更完善的發展。
侯友宜強調，新北市一直致力於推動全民運動，國民運動中心數量居全國之冠，運動據點遍布各地，並建立4級培訓制度，培育基層與菁英選手並進。同時，新北市也積極與職業棒球、籃球隊伍合作，拓展運動風氣與群眾基礎，逐步打造「運動城市」的形象。
他最後表示，運動無國界，未來中央與地方應該攜手合作，推動全民參與，提升國際能見度。侯友宜並向李洋喊話，「加油！讓我們一起把台灣打造成真正的運動國家。」
