興達電廠爆炸 廠長、施工處長鞠躬道歉：造成當地驚恐
高雄興達火力發電廠昨晚8點多發生爆炸，大量火光衝出，台電確認起火點為興建中的燃氣新二號機組，疑為天然氣洩漏釀災，所幸火勢控制迅速，無人受傷。台電興達發電廠長洪貴忠和台電南部施工處長黃啟祥今日召開說明會，一同鞠躬道歉，表示台電新機組測試過程因天然氣洩漏，造成類似氣爆狀況，造成當地驚恐深感抱歉。
台電興達發電廠長洪貴忠表示，台電公司對於興達電廠燃氣新2號機所發生的意外，深感抱歉，試運轉過程中設備發生異常，造成天然氣洩露，而洩露到一定量就會造成類似氣爆狀況，當下的聲響和火勢也對當地造成不小恐慌；他和黃處長第一時間趕到現場，董事長也在晚上12點趕至機組現場，機組施工團隊目前也仍在現場勘查。
洪貴忠表示，昨晚發生火災當下，感謝市府團隊、立委邱議瑩團隊進場協助關心，周邊里長也到現場了解狀況，比較抱歉的是，當下他與黃處長都在現場處理狀況，機組內部也全面封鎖，他們稍晚才能出來向大眾解釋說明，希望里長代為向里民說明、表達台電的歉意，「當下必須先確保現場安全，確保機組安全，就是確保在地民眾的安全」。
洪貴忠表示，火災當下是全面封鎖機組內部，他與黃處長是在外圍廠方，和消防隊討論救災狀況，直到火勢撲滅、現場安全無虞後，台電才派授權人員進入機組內部。
台電昨晚說明，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火均已熄滅，電廠人員均安全。該機組為新建機組，目前正進行試運轉測試階段，此次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況，台電堆於此次火警深表歉意，將詳細調查事故原因，深切檢討、杜絕意外事故。
