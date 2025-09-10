侯友宜提財劃法三大方向 籲中央地方公開透明溝通

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜提出三大方向，期待透過制度讓資源分配更加合理。記者張策／攝影
財劃法修法議題持續引發地方關注，台中市長盧秀燕號召全台15個縣市首長或副首長今下午齊聚台北，呼籲中央盡速處理財劃法與地方補助款爭議。新北市長侯友宜在市政會議後表示，財劃法涉及人民納稅錢，中央與地方應在公開、透明、理性的機制下溝通，並訂定公平的分配原則。

侯友宜指出，財劃法已超過20年未修，地方財政狀況與區域特性差異大，修法過程更需審慎。他肯定行政院長卓榮泰願意與地方溝通，並提出三大方向，期待透過制度讓資源分配更加合理。他強調，地方的聲音並非僅限於16縣市，包括台南、高雄、連江等地也有不同訴求，因此這並非單一陣營問題，而是所有地方政府的共同關切。

侯友宜進一步說明，首先應釐清中央與地方在統籌分配稅款中的權責，不應讓外界有「中央請客、地方買單」的錯覺。他批評，新北市捷運建設計畫在115年度就遭刪減90億元，刪減幅度高達72%，顯示地方已承擔龐大財務壓力。其次，一般性補助款應建立公式化的分配模式，目前中央控留301億元未分配，還下修地方補助比率，導致地方難以規劃。他並呼籲行政院依法立即撥付114年追加預算的一般性補助款，避免延宕施政。第三，針對目前尚未下放的345億元統籌稅款，他強調這筆資源本屬地方所有，中央應清楚交代如何處理，否則將使地方編列預算與建設推動陷入困境。

侯友宜強調，新北市人均預算依舊是全國最低，但立場始終如一，「不求多，只求公平」。他說，新北身為全國人口最多的城市，也有責任替其他縣市發聲，特別是偏鄉地區更需要被照顧。最後他重申，地方並非與中央對抗，而是希望透過理性溝通，建立公平透明的分配制度，讓地方政府能有完整財政規畫，推動基礎建設，改善民生，「唯有中央與地方充分合作，政策才能落實，人民才能真正有感。」

