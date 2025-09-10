審計部：興達電廠燃氣機組更新進度大落後 影響電力調度
興達電廠昨大火，能源議題再被關注。審計部民國113年決算報告指出，興達電廠燃氣機組更新改建計畫，有助維持供電穩定並提升環境品質，但燃氣機組更新改建計畫執行進度落後，影響電力調度，另燃煤機組停機狀態仍持續購收煤炭，衍生久存自燃之工安風險，應改進。
審計部報告表示，興達電廠燃氣機組更新改建計畫執行進度持續落後，全數機組商轉期程均展延1年餘以上，恐影響電力調度。按行政院規劃，新增4座燃氣機組，至明年初就該全數完工上線。
審計部報告指出，但計畫工程執行期間，因基樁工程受地質條件不佳大幅增加工期、遭遇新型冠狀肺炎疫情等因素，計畫執行進度落後，報經行政院同意修正，工期均大幅展延，較原計畫各機組預定商轉日期延後1年3個月至2年不等，導致展延期間，須由燃煤機組等替代供電，除增加二氧化碳排放，也影響電力調度。
審計部報告也指出，依興達發電廠統計，2022年1月至2026年11月底止，各年度室內煤倉發生煤炭悶燒次數分別為68次、164次及23次，主要係煤炭存放過久致自燃等所致。
審計部報告指出，興達發電廠燃煤興1、2號已除役並轉為緊急備用電力設施，燃煤興3、4號機自2024年10月起至2025年3月底止，環保停機6個月，後續啟動時程尚未明確，台電為符合整體燃煤電廠煤炭儲存安全存量達30天之規定，購收煤炭9.47萬公噸儲放興達發電廠，儲放煤炭增加久存自燃風險。
台電則說明，煤堆悶燒是國際電業進行煤倉管理時普遍面臨的挑戰，且易受高溫、乾燥、東北季風等因素影響，增加氧化悶燒機率。興達電廠採取四步驟積極管控，包括適度降低存煤量避免燃煤氧化、選用不易氧化的煤種、加強人員巡查及強化溫度監測。自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生。
此外，審計部也表示，據其估算2025年至2027年，國內天然氣預估存量天數分別為10.6天、9.8天、11.4天，相較法定天數（11天、11天、14天）都有所不足；另外，台電夜間備用容量也未達法定的15%目標值。
