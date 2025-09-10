亞利桑那州議員致謝：亞利桑那因台積電而聞名於世
台積電在美國亞利桑納州設置晶圓廠，來台參與國際半導體展活動的亞利桑納州州議員接受中央社專訪時表示，感謝台灣讓亞利桑納州聞名於世。
亞利桑納州跨黨派州議員團8日至12日訪台，期間拜會外交部、朝野各黨以及鳳凰城姊妹市台北市市長蔣萬安，並參與SEMICON Taiwan國際半導體展相關活動，9日下午接受中央社專訪。
團長、亞利桑納州州眾議會國際貿易委員會主席李維羅（Tony Rivero）受訪時表示，台積電與台灣已在亞利桑納州投資超過1650億美元，讓亞利桑納州聞名於世（put on the map）；他開玩笑道，不然亞利桑納州可能是近十年來美國50州中最不知名之一，台積電讓亞利桑納州置於有利位置。
台積電在亞利桑納州首座晶圓廠於2024年底開始量產，採用4奈米製程，而第二座晶圓廠即將完工，將採用3奈米製程，而第三座晶圓廠於今年4月開始建設，將採用2奈米與A16奈米。
李維羅提到，儘管亞利桑納州與台灣的地理距離很遠，但科技、溝通以及經貿的雙邊往來正變得更便捷，尤其亞利桑那州與台灣直航班機即將開航。
由於雙邊貿易促使人員往來需求增加，華航台灣飛往鳳凰城的直飛航班將於12月3日開航，星宇航空則是在明年1月15日首航直飛鳳凰城的來回班機。
李維羅強調，除了促進雙邊經貿往來，訪團來台的另一目的是要慶祝美台關係，他正在著手計劃在亞利桑那州州議會下會期建立與台灣國會的工作小組等機制，促進教育、高等教育以及工作機會等連結。
此外，李維羅也說，他將提出另一個議案支持台灣國際參與，並譴責中國錯誤解讀聯大第2758號決議。
亞利桑納州州眾議會撥款委員會成員伏克（Kevin Volk）補充說，台灣被國際社會排除，以國際刑警組織（INTERPOL）為例，台灣無法收到國際刑警組織的警示，這不僅對台灣和亞利桑那州造成傷害，也影響到全球各國。
除了李維羅和伏克，訪團成員還包括亞利桑納州州參議會多數黨黨鞭卡洛爾（Frank Carroll）、亞利桑納州州議會天然資源委員會副主席鄧恩（Tim Dunn）、亞利桑納州州眾議會土地、農業及鄉村事務委員會主席狄亞士（Lupe Diaz）、亞利桑納州州眾議會政府委員會主席布萊克曼（Walt Blackman）、亞利桑納州州眾議會教育委員會成員赫南德茲（Lydia Hernandez）。
