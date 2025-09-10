「卓揆內閣」聲量排行三日榜揭曉 運動部長李洋直竄前三

運動部今（9）日國民體育日正式揭牌，迎來全新里程碑。首任部長由年僅30歲的奧運羽球金牌得主李洋出任，他不僅象徵著體育專業走進政策核心，也刷新台灣史上最年輕部會首長紀錄。總統賴清德表示，「感謝李洋願意承擔重責大任，萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌這麼難，而且他還得到兩面奧運金牌。」他指出，運動部主要有一署、三中心。全民運動署負責推廣全民運動，希望每一個人都能有一項運動，強健自己的體魄，讓國人健康，讓國家更強，也讓世界擁抱台灣。

「奧運金牌部長」李洋上任！就職致詞曝心聲

李洋就職典禮致詞時表示，正式就任運動部部長，從競技場上轉換到這個崗位，內心除了滿滿感恩，更深知肩負重大責任。他坦言，身為運動員，特別能體會運動員的心聲，也清楚各項挑戰，落實全民運動，需要系統性建設，也盼強化各地基層運動設施。有網友表示，「李洋加油」；但也有人認為，「這是很專業的工作，需要多年的經驗累積」、「政壇是條不歸路！何苦搞得渾身腥」。

運動部未來工作六大重點：

1.落實全民運動

我們將積極落實總統政見，推廣全民運動，促進國人健康，並進行系統性的建設。我們會強化各地的基層運動，鼓勵全民培養規律運動習慣，讓運動真正融入每一位國民的日常。

2.整合競技運動結構與制度

我們將推動運動部與國訓中心及各單項協會的緊密合作。打造更有系統，更透明的運動環境，同時，身為一位過來人，我深切明白學生運動員的學業教育與競技訓練必須並重。這不僅是為了他們的未來，更是為了我們整個社會的永續發展。

3.提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度

運動是展現國力的重要品牌，我們將積極爭取並辦好更多國際大型賽事，讓台灣在世界舞台上的運動形象更具影響力。

4.促進運動產業的商業發展

運動產業的壯大需要政府與民間攜手合作，我們將透過法規調整資源整合與跨界合作，讓台灣在運動產業鏈更加完善，創造更多元的商業機會。

5.實踐永續與多元價值

未來的運動發展不能只看競技成績，也要關注性別平權申請障礙運動高齡健康與社區活力等，一起讓運動成為推動社會進步的重要力量。

6.投入青少年與基層人才培育

我們會從校園與社區運動做起，打造更完善的培育系統，讓孩子們擁有機會也有資源一路被支持。在運動中找到希望，實踐夢想。

李洋近三日聲量破千！卓君澤將出任部長機要

根據《網路溫度計DailyView》最新「卓揆內閣」網路口碑聲量，近三日（2025/9/6~2025/9/8）排行榜行政院長卓榮泰以14,670筆聲量高居第一名，而李洋以1,350筆聲量排第三，其中熱門關鍵字就是「奧運、掛牌」。聲量高點與前體育主播卓君澤有關，傳出運動部長機要一職，將由卓君澤擔任，引起網友熱議，「又是小白兔誤入叢林裡」、「新人新氣象」。運動部9日證實，包括卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱都將擔任部長機要秘書，成為李洋上任後的左右手。

上個星期（4日），李洋前往教育部拜會，雙方針對教育部與運動部未來的合作進行深入交流，他表示，在校園裡，教育與體育就像雙打最佳拍檔，缺一不可，「接下來我們會一起努力，讓更多孩子能在校園裡愛上運動，享受流汗的快樂」。

