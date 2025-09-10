快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德拋「1孩聘外傭」 吳欣岱舉各國數據打臉政策邏輯

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱。引用自吳欣岱臉書
心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱。引用自吳欣岱臉書

賴清德總統日前接受專訪指出，將讓家庭只要有一個小孩就能聘家庭外籍幫傭。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書說，賴總統提出用鬆綁外籍幫傭來釋出婦女勞動力的邏輯，不就已預設「女性＝家務勞動的負責人」嗎？

吳欣岱說，這樣的刻板印象不只是政治不正確，更沒有實際貼合現實。她也舉幾個數據說明，第一，國科會研究員林凱衡分析指出：2022年台灣外籍工作者人數占本國勞動力比率6.1%，高於日本2.6%、南韓1.3%，但台灣女性勞參率51.8%，卻仍低於日本54.8%、南韓55.6%。

進一步比較香港與新加坡：香港外籍勞工比例9%女性勞參率52.2%，幾乎和台灣差不多；新加坡外籍勞工比例35.1%，女性勞參率62.6%，看似提高了，但2023年生育率卻只有0.97，遠低於台灣。

吳欣岱說，數據很清楚，外籍幫傭的增加，並不會讓女性更願意回到職場或更願意生小孩，反而可能加重階級剝削，把家務責任「外包」給移工，卻不改變女性被理所當然地視為主要照顧者的結構性問題。

吳說，其實，這就是之前一直談的，內閣需要女性視角的最主要原因。因為缺乏女性觀點的政策，很容易把「釋放女性勞動力」變成「把女性困在家務的角色」，到最後不僅政策沒有給人幸福，反而加重女性刻板印象的壓力。

她也認為，最近勞動部開始試行的「彈性育嬰假」政策，是更符合提高女性勞參，以及讓父母雙方能共同靈活育兒的實際方案。下一步，也必須要努力推動的是女性的婚育脫鉤及在各個方面上身體自主權的保障。一個尊重人權的社會，才是一個具有向心力，適合孩子成長的社會。

勞動力 吳欣岱 外籍幫傭

延伸閱讀

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

賴清德不跟在野對話釀執政敗筆 蘇煥智：只剩政治盤算

賴清德盼突破同溫層 國民黨：執政無能就「賴」給別人？

陳亮妤新任健保署長 王鴻薇：又是一個「賴友友」

相關新聞

賴清德拋「1孩聘外傭」 吳欣岱舉各國數據打臉政策邏輯

賴清德總統日前接受專訪指出，將讓家庭只要有一個小孩就能聘家庭外籍幫傭。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉...

賴夜宴綠委「聊民生沒聊柯總召」 聚焦關稅戰、風災復原

立法院新會期開議前，賴清德總統循例邀請民進黨立委在官邸餐敘，昨晚是第三梯次。與會立委聚焦向賴總統反映，關稅戰和風災後復原...

綠委：柯建銘若寸土不讓 仍是朝野未爆彈

大罷免失利，民進黨趕在立法院新會期開議前「變陣」，府院黨人事大致底定。黨內認為，能預見未來論述、議題設定速度將會強化，但...

北檢提抗告 柯文哲一早出門未回應

民眾黨前主席柯文哲日前以七千萬交保，台北地檢署昨下午提出抗告，指出仍有重要證人尚未調查完畢，並強調柯文哲具保後，即與證人...

柯文哲想再選總統 先過一審判決這一關

民眾黨前主席柯文哲被訴貪汙，羈押1年後重金交保，支持者熱情相迎並喊出再戰2028，振奮白營士氣。不過，官司並非完全操之在己，尤其政治介入司法的影子揮之不去，柯文哲應不至於貿然讓2024年「藍白不合、綠漁翁得利」的劇情再度上演。

爭議聲中掌健保署 陳亮妤：帶領健保永續

衛福部舉辦健保署、疾管署等新任署長交接典禮，健保署副署長陳亮妤正式升任署長，疾管署副署長羅一鈞接任署長。在野立委質疑，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。