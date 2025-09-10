李洋上任運動部長 承諾把關預算、整合競技運動

運動部昨天在「國民體育日」正式揭牌，卅歲的首任部長李洋穿上西裝上台宣告運動部六大重要方向，行政院院長卓榮泰也勉勵「萬事起頭難」，但「再難都沒有得奧運金牌那麼難」，賴清德總統也強調將鼎力相挺，希望體育界和全民一同支持李洋。

去年巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，李洋急流勇退進入國體轉任教練，相隔一年接下更大挑戰，他坦言思考很久也和家人討論多時，但想到自己退役後仍想幫助運動員，最終決定接任。

運動部組織架構採「一部、一署、三中心」，另設有設施規劃司、國際事務司、產業及科技司、競技運動司、適應運動司及綜合規劃司，明年度中央政府編列的預算更達到二百四十八億元，大學就讀台北商業大學企業管理系的李洋強調，自己有商科背景，明白預算的重要，「每分錢都是納稅人的錢，要用在刀口上，會特別把關」。

李洋提到運動部未來的六大面向，包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值和投入青少年與基層人才培育，他笑說上任最想推動就是全民運動，會以自身做起，退役後瘦了十公斤的李部長笑說會擠出時間運動，希望部內同仁都能每天運動卅分鐘，「由我做起」。

運動部由李洋成為「金牌部長」，體育署長鄭世忠及國家運動科學中心執行長黃啟煌出任政務次長，洪志昌擔任常務次長，全民運動署由房瑞文擔任署長；前體育主播卓君澤、台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱則將擔任部長機要秘書，鄭世忠將暫代發言人。

李洋坦言，人事還沒全部到位，目前都是自己一一面談，了解是否適任。首任部長強調，運動部成立就像「房子變大了」，不能隨便找人，「要將這件事情做好，而非找一個人做這件事情」。

