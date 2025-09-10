綠委：柯建銘若寸土不讓 仍是朝野未爆彈

大罷免失利，民進黨趕在立法院新會期開議前「變陣」，府院黨人事大致底定。黨內認為，能預見未來論述、議題設定速度將會強化，但民進黨立院黨團總召柯建銘去留問題若不解，恐再成朝野互動阻礙。民進黨立委邱議瑩昨也批評，過去一年多來在立院感覺到很痛苦，因為柯建銘聽不進不同意見，民進黨團必須正視內部溝通、領導問題。

除了邱議瑩的「抱怨」，民進黨跨派系立委私下也共同提及，過去一年多來，執政團隊在立院端的問題是，府院準備好的議題和應對藍白的折衷方案，到了柯建銘這一關，卻可能豬羊變色，諸如「財劃法」修法、普發現金都是，「要是老柯依舊對在野寸土不讓，也將成未來朝野互動未爆彈」。

邱議瑩昨表示，過去一段時間以來，在三讀表決時，民進黨團常出現指令與立委會前討論意見相左的情況。她舉例，柯建銘要求在「剴剴案」相關修法三讀時舉棄權票，讓不少民進黨立委傻眼，因為這與先前表決立場不同，這樣的處理方式不僅讓基層難以理解，也讓部分綠營立委感到矛盾與痛苦，「那乾脆一路都棄權就好啦」。

邱議瑩指出，黨團會議雖然有許多黨籍立委提出具體建議，但柯建銘往往聽不下去，堅持依照自身在立法院的經驗與政治判斷來下指令，這使得黨團內部很辛苦、很折磨，雖然心中充滿衝擊與不滿，最後仍然只能以和為貴，避免內耗；現況就是民進黨立委普遍覺得現行處理模式好像不太對，但是，短時間之內仍難找到最佳解方。

不只黨內立委對柯建銘路線不滿，政院端也頗有微詞。一位行政院官員指出，財劃法馬上就要有新進度，政院預計再出牌，若柯建銘本會期繼續續任總召，態度如何是觀察指標，期盼別再繼續走「反對到底」的堅壁清野路線。

此外，面臨改選的民進黨團幹部，持續「七缺六」，僅有柯建銘一人續任總召。柯建銘表示，會持續溝通協調，在立院開議前找齊幹部；對於其他路線調整、總召去留議題，則表示他說過很多遍了，不會再有回應，「此時無聲勝有聲」。

