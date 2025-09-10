賴夜宴綠委「聊民生沒聊柯總召」 聚焦關稅戰、風災復原

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
賴清德總統昨晚宴請黨籍立委，晚宴結束後民進黨立委張雅琳（右）、鍾佳濱（左）步出總統官邸時表示晚宴吃很好，鍾佳濱並出示攜帶出來的花壽司。記者潘俊宏／攝影
立法院新會期開議前，賴清德總統循例邀請民進黨立委在官邸餐敘，昨晚是第三梯次。與會立委聚焦向賴總統反映，關稅戰和風災後復原兩大議題，政府或許做了很多事，但地方上感受有落差，隨著行政團隊人事調整後，要加以強化，拉近與民眾距離。賴總統則回應，行政團隊與立院端要一起繼續為人民努力。

至於立院黨團改組進度，與會立委表示，黨團總召柯建銘並未與會，會中也完全沒有談論到相關內容，席間話題都聚焦在民生議題上，並無著墨黨團改組或幹部改選事宜。

昨天出席者多為新潮流、民主活水立委，包括鍾佳濱、李昆澤、伍麗華、陳培瑜、張雅琳、王正旭、范雲、徐富癸、許智傑、羅美玲、林俊憲、蔡其昌等人。

鍾佳濱表示，執政黨這一年多來提出很多福國利民政策，政院也做了很多施政，但立委們能對民眾說的，卻相當有限；在政策說明上，要如何更有效，應該要有所調整，尤其政院、立院到黨部，都要串連起來，主打有感施政。

民進黨立委陳培瑜表示，關稅戰影響已經慢慢浮現，且各地方、各個產業別的影響程度皆不同，難以一概而論，來自不同地區的立委們逐一向賴總統、行政院長卓榮泰說明，如何讓基層金融單位可以做到雨天不收傘、讓真正需要接受協助的人有被幫助到，希望府、院、黨、黨團可以一起作戰。

據轉述，也有立委關心教育、青年政策的後續走向，以及現行高中職，私立大學免學費的社會反應。不少立委建議中央應該加強對外論述，讓民眾理解賴政府上任後推行的各項民生政策，讓民眾更有感，「畢竟許多福利都是史上最佳，不該掩埋在政治攻防中」。

