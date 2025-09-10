聽新聞
0:00 / 0:00
觀察站／揪團向中央叫板 盧秀燕秀影響力
財政收支劃分法修正後，各縣市未迎來財政春天，反而因為統籌分配稅款與各項補助款分配爭議，屢屢砲打中央。藍白十五縣市今天齊聚台北向中央討說法，「主揪」是「媽媽會留在家」不選國民黨主席的台中市長盧秀燕，恰逢民眾黨前主席柯文哲交保、國民黨主席選舉下周領表，盧的大動作耐人尋味。
盧秀燕行事穩健，但面對攸關地方財源、發展的關鍵議題，出手從不猶豫。八月中旬盧一馬當先率先在行政院會上槓上卓揆，喊話「恢復原本核定的一般性補助款」；九月初再公開說重話，三度要中央「痛改前非」，好好照顧人民與地方政府。
今天盧秀燕召集藍白縣市首長開記者會，不僅延續過去為地方槓上中央的路線，更是二波大罷免後朝野首次對撞，擺明對行政院「財劃法修法公式有誤」的說法不埋單，連同中央把一般性補助款改為申請制，還有過去前瞻預算分配重綠輕藍的帳一併討回。
另方面國民黨主席下周開放領表，遭羈押滿一年的柯文哲交保，更讓外界好奇民眾黨「兩個太陽」聽誰的？藍白合作默契能否延續？
無論中央如何回應，盧秀燕揪團行動已證明，即使不選黨主席，她依然是能向中央「叫板」的媽媽市長，為二○二六在野陣營助陣、前進二○二八之路更添影響力。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言