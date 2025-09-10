快訊

冷眼集／朝野良性互動試金石 看政院承擔

聯合報／ 本報記者黃婉婷林河名

財劃法修法自去年起爭議不休，也讓中央、地方關係急遽惡化。藍白十六縣市今天集結發聲，行政院長卓榮泰稱將邀集地方縣市共商事權分配，在大罷免後，財劃法成了朝野能否良性互動的試金石；但問題關鍵不在中央喊口號，而是政院願否放下政治考量、承擔責任，攜手地方調整國家財政體質？這也是內閣改組後的第一個挑戰。

歷經三任總統、長達廿五年都未能修正的財劃法，去年在藍白聯手下，以「地方包圍中央」姿態闖關，終於完成修法。但過去要求國家財政改革、也主張修正財劃法的民進黨，卻在藍白推動修法期間立場大轉彎，改稱「現行版本就是最好版本」，消極態度連綠營立委都大為光火，最後只能眼睜睜看在野版本過關。

府院黨歷經局部改組，行政效率、闢謠速度稍有提升，但面對現實的財政分配，若不能拋開中央集權的政策思維，只會持續「僧多粥少、分配不均」的惡性循環，僵局仍難解決。

財劃法如何妥適處理，政院能否做到兼顧公平分配，落實政策不分顏色，已成內閣新團隊的第一道考驗；若仍夾帶私心，讓中央與地方仍存心結，行政團隊不但不能「得分」，還會繼續「失分」。

行政院 財劃法

